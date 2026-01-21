Más Información

Este miércoles, anunció que el será el encargado de gestionar la , –desde Frida Kahlo hasta Rufino Tamayo– y que desde hace años había incertidumbre sobre su paradero.

Santander explica que esto es posible gracias a un acuerdo con los Zambrano, familia de empresarios originaria de Monterrey que, ahora se revela, adquirió la colección en 2023. Ahora, bajo esta administración que será a “largo plazo”, la colección cambia de nombre a “Colección Gelman Santander”.

La colección está conformada por de artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y David Alfaro Siqueiros, además de una importante selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

Destaca las 18 obras de Frida Kahlo que son parte de este conjunto, que son 10 pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como “Diego en mi pensamiento”, “Autorretrato con collar” y “Autorretrato con monos”.

Santander adelanta que la colección se exhibirá por primera vez en España, durante la programación inaugural de Faro Santander, que se llevará a cabo en junio, y después se mostrará en museos de todo el mundo.

También se detalla que el proceso fue acompañado por la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

