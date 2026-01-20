Este martes, la galería Serpentine anunció que eligió al estudio de arquitectura mexicano LANZA atelier para diseñar su pabellón de 2026, que se inaugurará el 3 de junio.

El proyecto se titula “a serpentine” y fue creado por Isabel Abascal y Alessandro Arienzo, dos arquitectos basados en Ciudad de México. En el diseño, los arquitectos hacen referencia al río Serpentine, ubicado cerca de la galería, pero también a una técnica de construcción egipcia –después retomada por los ingleses– que consiste en un muro de ladrillos con curvas que tiene como ventaja el uso de menos ladrillos, en comparación a un muro recto.

En el comunicado de prensa, se explica que hay un segundo muro que combina en armonía con las copas de los árboles, así como un techo traslúcido sostenido por unas columnas que evocan a una arboleda.

“La configuración del pabellón permite que la luz y el aire permeen el espacio, suavizando los límites entre el interior y el exterior”, se lee en el documento.

El proyecto se inaugurará el próximo 3 de junio. Foto: © LANZA atelier. Courtesy Serpentine.

Para los mexicanos, el haber sido seleccionados para la 25 edición del pabellón “es un honor” y se sienten agradecidos por la oportunidad de compartir su trabajo ante un público más amplio.

Por su parte, Hans Ulrich Obrist, director artístico de Serpentine dijo que la arquitectura de LANZA atelier “siempre implica un profundo compromiso con el contexto local, materiales y experiencia. (...) Sus espacios invitan a imaginar un futuro más conectado, compasivo y creativo”.

El pabellón Serpentine lleva realizándose 25 años y ha sido fuente de impulso para talentos emergentes. Para esta edición, se conmemoran también los 10 años de la muerte de la arquitecta Zaha Hadid, por lo que habrá un programa público diseñado en colaboración con Zaha Hadid Foundation.

