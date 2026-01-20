Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

EU advierte a la Unión Europea que no use su "bazuca comercial"; Jamieson Greer dice que "no sería prudente"

EU advierte a la Unión Europea que no use su "bazuca comercial"; Jamieson Greer dice que "no sería prudente"

Este martes, la galería Serpentine anunció que eligió al estudio de arquitectura mexicano LANZA atelier para diseñar su pabellón de 2026, que se inaugurará el 3 de junio.

El proyecto se titula “a serpentine” y fue creado por Isabel Abascal y Alessandro Arienzo, dos arquitectos basados en Ciudad de México. En el diseño, los arquitectos hacen referencia al río Serpentine, ubicado cerca de la galería, pero también a una técnica de construcción egipcia –después retomada por los ingleses– que consiste en un muro de ladrillos con curvas que tiene como ventaja el uso de menos ladrillos, en comparación a un muro recto.

En el comunicado de prensa, se explica que hay un segundo muro que combina en armonía con las copas de los árboles, así como un techo traslúcido sostenido por unas columnas que evocan a una arboleda.

“La configuración del pabellón permite que la luz y el aire permeen el espacio, suavizando los límites entre el interior y el exterior”, se lee en el documento.

El proyecto se inaugurará el próximo 3 de junio. Foto: © LANZA atelier. Courtesy Serpentine.
El proyecto se inaugurará el próximo 3 de junio. Foto: © LANZA atelier. Courtesy Serpentine.

Lee también

Para los mexicanos, el haber sido seleccionados para la 25 edición del pabellón “es un honor” y se sienten agradecidos por la oportunidad de compartir su trabajo ante un público más amplio.

Por su parte, Hans Ulrich Obrist, director artístico de Serpentine dijo que la arquitectura de LANZA atelier “siempre implica un profundo compromiso con el contexto local, materiales y experiencia. (...) Sus espacios invitan a imaginar un futuro más conectado, compasivo y creativo”.

El pabellón Serpentine lleva realizándose 25 años y ha sido fuente de impulso para talentos emergentes. Para esta edición, se conmemoran también los 10 años de la muerte de la arquitecta Zaha Hadid, por lo que habrá un programa público diseñado en colaboración con Zaha Hadid Foundation.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]