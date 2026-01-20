Las protestas, cierres de vías como avenida Insurgentes y Eje 1 Norte, la manifestación y entrega de un documento en Palacio Nacional cuestionando el despido injustificado y la falta de una explicación, así como la denuncia en medios de comunicación como EL UNIVERSAL, obligaron a las autoridades de la Secretaría de Cultura federal, a través de la Dirección General de Bibliotecas a echar atrás el despido de los 31 bibliotecarias y bibliotecarios, quienes hoy retomaron sus labores en la Biblioteca Vasconcelos y serán recontratados, este año con el mismo tipo de contrato: eventuales-confianza, pero con el compromiso de la institución de que procederá a la basificación de los trabajadores.

Fue tal la presión, que la reunión que ayer celebraron las autoridades culturales en la Biblioteca de México, sede de la Dirección General de Bibliotecas estuvo presidida por el titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, José Luis Reyes; por el coordinador Nacional de Relaciones Laborales, Jorge Luis Domínguez Salia, por la coordinadora Administrativa de la Vasconcelos, Alma Mariana Liébana Varela, y por quienes se habían mantenido ausentes: Rodrigo Borja, director General de Bibliotecas, y José Mariano Leyva, director de la Biblioteca Vasconcelos y de la Biblioteca de México.

“Los compañeros con horarios laborales de lunes a viernes regresaron a laborar el día de hoy”, asegura David Beltrán, uno de los 31 bibliotecarios que fueron despedidos mediante correo electrónico enviado el 2 de enero, quien asegura que el compromiso con las autoridades es que hoy ya regresaban a trabajar y en breve les darán fecha para la firma de los contratos a los que acudirán sus abogados para verificar que las clausulas laborales sean las mismas que los ha ligado por casi 20 años a la Biblioteca Vasconcelos.

En la reunión de ayer, cuenta Beltrán, ellos nos propusieron reintegrarnos a nuestras áreas de adscripción y que sería bajo la misma modalidad de eventuales-confianza, es decir, como veníamos nosotros trabajando anteriormente. “El acuerdo es reintegrarnos respetando nuestra antigüedad, con el contrato de eventual confianza que sería retroactivo desde el día primero de enero del año en curso, es decir, sin que se manifieste una interrupción de nuestras actividades, sin represalias y respetando a los trabajadores a los que se les negó la recontratación el día 2 de enero”.

También hubo un acuerdo para que sus asesores legales estén presentes en el momento en el “que se estampe nuestra firma, obviamente dando el visto bueno del contrato para que no haya alguna situación que pudiera afectarnos principalmente en nuestros procesos legales”, agrega David Beltrán, quien dice que esto es importante porque entre los 31 bibliotecarios hay varios que ya tienen laudos ganados para ser basificados, pero hay otros que están en el proceso de que les dicten sentencia.

“La firma del contrato la estaríamos agendando en cuanto nos pongamos de acuerdo con las autoridades para definir el lugar y la hora en donde nos podríamos reunir para que todos los compañeros y un servidor podamos firmar el nombramiento, pero hoy entraron los compañeros de entresemana desde en su horario habitual y en sus áreas de adscripción y los de horario especial de fin de semana nos reincorporaremos el próximo sábado”.

Dice que las autoridades van a tratar de dar solución para los compañeros que ya tienen el laudo ganado. “En nuestro caso algunos de los compañeros pues todavía estamos al pendiente de la resolución de nuestros procesos legales y de momento la basificación no fue un tema que se haya tratado como tal en la mesa. Eso ya va a ser algo que van a tener que tratar nuestros asesores legales con las autoridades y seguramente va a ser ya en otro escenario ya específicamente en los tribunales”.

