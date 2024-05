"La Chilindrina" aplaude que Florinda Meza no ha demandado a los hijos de "Chespirito" por nueva bioserie

María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a "La Chilindrina" en "El Chavo del 8", expresó su opinión sobre el comunicado reciente de su excompañera Florinda Meza, quien hace una semana anunció que no tomaría acciones legales, hasta el momento, contra los hijos de su difunto esposo, el productor Roberto Gómez Bolaños, luego de que se revelara que, en colaboración con Warner Bros, Discovery y la compañía THR3 Media Group, lanzarán una serie biográfica sobre el creador de dichos programas emblemáticos, titulada "Sin querer queriendo".

Meses atrás, Florinda afirmó a "De primera mano" que no estaba siendo considerada para el proyecto en el que está involucrado Roberto Gómez Fernández, hijo mayor del dramaturgo, y añadió que no autorizaría el uso de su historia, vida o nombre libremente.

En su emisiva del 24 de abril en redes sociales, Meza recordó el legado televisivo que Roberto Bolaños dejó en la industria y aclaró que no busca conflicto alguno, sino simplemente respetar la última voluntad de este, que la designó como la encargada de proteger sus personajes de un uso indebido.

En medio de la controversia que rodea a los familiares del famoso actor, María Antonieta fue cuestionada al respecto y mencionó en un encuentro con medios, retomado por, "DPM", que no estaba al tanto del comunicado de Florinda, aunque celebró su decisión de no iniciar acciones legales: “No creo que pueda o quiera demandar porque están manejando las cosas adecuadamente”, expresó.

Además, reveló que los creadores de "Sin querer queriendo" se acercaron a ella previamente para obtener los derechos de su imagen y discutir su participación, la cual ya ha sido grabada. "Aparezco en un pequeño fragmento del vídeo y espero que les guste lo que he realizado", comentó, pese a que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de ver el material.

Antonieta lamentó la ausencia de los programas de "Chespirito" en la televisión y expresó su deseo de que los propietarios de los personajes lleguen a un acuerdo con Televisa para retransmitirlos. "Todos quisiéramos que continuaran siendo emitidos. Son magníficos", elogió.

Hasta el momento, Florinda no ha respondido a las declaraciones de María Antonieta.

Florinda Meza, la curadora de la obra de Roberto Gómez Bolaños

La escritora y productora también compartió el mes pasado su preocupación sobre la falta de control sobre el legado de Gómez Bolaños. Comentó que suele enterarse de los proyectos relacionados con él a través de los medios o terceras personas, y expresó su frustración por la falta de consulta en estos asuntos.

Explicó que considera una falta de respeto enterrar sus programas durante cuatro años, especialmente durante la pandemia de Covid-19, cuando el contrato con Televisa por los derechos literarios terminó debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo, lo que llevó a la suspensión de ellos.

"Hubo negociaciones que hizo Televisa con uno de sus herederos, pero nadie me llamó a mí. Tal vez Televisa, por desconocimiento, pero no me informaron de nada. No estoy peleando una herencia; a Roberto lo amé locamente, nunca le pedí nada. Lo más importante es que yo tengo derecho sobre ello como autora", externó.

Por otro lado, dijo que en el contrato de los derechos del 2000 hay una división clara. El 50% del mismo le corresponde a ella por su autoría, mientras que del otro 50%, el 45% es propiedad de Roberto Fernández por herencia, y el 5% restante pertenece a su otra hija, Graciela.

Sobre la bioserie "Sin querer queriendo" expresó que Fernández sí la enteró, pero le hubiera gustado que fuera previo: "Son mis derechos como autora pero también quisiera que se respetaran mis derechos como persona. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente".

