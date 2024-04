Florinda Meza desea preservar y cuidar el legado de "Chespirito"

A través de un comunicado difundido este viernes 26 en las redes sociales, Florinda Meza, la actriz viuda del icónico creador de "Chespirito" y "El Chavo del 8", Roberto Gómez Bolaños, recordó el legado televisivo que su famoso esposo dejó en México, así como la responsabilidad social que compartieron a lo largo de sus carreras.

Meza aprovechó para aclarar que no tiene la intención de iniciar acciones legales contra los hijos del hombre al que llamó "el amor de su vida", esto en relación a la serie "Sin querer queriendo" que actualmente se está desarrollando para la plataforma Max y que es una colaboración con Roberto Gómez Fernández.

La artista, conocida por su interpretación del personaje de Doña Florinda, señaló que tampoco busca entablar conflicto alguno de ellos, sino que simplemente está respetando la última voluntad de su esposo, que la designó como su representante para proteger sus personajes de un uso inapropiado.

Así luce el actor caracterizado de el icónico "Chavo del 8", Foto: Max

Recordó una situación que se dio en el 2020, durante la pandemia, cuando se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios de "Chespirito". El programa fue retirado del aire al no llegar a un acuerdo, sin siquiera convocarla a ella. Meza expresó sentirse como si su esposo se levantara de la tumba y le pidiera que defendiera su legado: "Él me nombró como su representante para proteger sus personajes de un mal uso… ¡¿Y qué peor uso se puede hacer del legado de un genio que enterrarlo, congelarlo por ya casi cuatro años?!", se lee en el documento oficial.

Además, expresó que los programas y en específico "Chespirito" se convirtieron en una parte esencial de la vida de muchas personas, marcando generaciones y trascendiendo los cambios tecnológicos al llegar al corazón de la audiencia. Especificó que hasta la fecha no ha iniciado ninguna demanda: "No es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo por ningún motivo”, añadió.

Por otro lado, se mostró abierta al diálogo con los hijos del actor: "Si ellos desean, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que la risa vuelva a los hogares".

Resaltó que su dignidad como ser humano implica defender su trabajo, sus derechos literarios, su imagen y su vida privada con Roberto, y que lo más preciado para ellos es el público, que merece que las historias sobre el famoso reflejen la verdad de lo que pensaba y sentía.

Concluyó enfatizando que cualquier visión diferente de eso no sería una biografía, sino simplemente otra historia inventada por alguien más, llena de fantasías con el único propósito de vender: "Honremos a Roberto Gómez Bolaños, cuidemos la magia, nuestra magia, porque su legado de alegría es de todos los buenos que lo seguimos".

Anteriormente, surgieron versiones que señalaban que Florinda ya había demandado a los creadores de la bioserie no autorizada de Roberto Gómez Bolaños. En el pasado también dijo desconocer de qué tratará el proyecto.