Angélica Vale se solidariza con Lucero Mijares: "la gente no perdona el éxito y el talento"

La controversia que vive actualmente Lucero Mijares por las polémicas declaraciones que hizo Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal por su aspecto físico, es algo similar a lo que la familia de Angélica Vale vivió hace algunos años, cuando su hija,Angélica Masiel, fue criticada por no hablar al cien español.

Es por esto que la comediante explicó que, a pesar la corta edad de su retoño, ya la ha estado preparando para este tipo de ataques y a cómo lidiar la presión mediática que viene incluida con la fama, para que no le afecte.

“Hablo con mis hijos y les digo que pueden suceder comentarios así, pero lo que importa es cómo viene. Me criticaron horrible, pero la niña vive en Los Ángeles, si viviéramos aquí qué vergüenza, pero (el inglés) es su primer idioma”, expresó a los medios de comunicación durante la última función del musical "Vaselina".

Aunque sabe que tanto Lucero como sus hijos son niños fuertes, Vale reprobó el hecho de que se critique a cualquier persona y, respecto a Lucerito, se solidarizó con ella.

“La amo,es lo máximo. Hay una cosa que es difícil de perdonar, que es el éxito y el talento, ( y) esa niña tiene las dos cosas; así que no hay nada qué hacer. Yo sé que Lucerito esas cosas no les hace caso, es una niña hermosa, ni viene al caso que se hable de esto, ella es talentosa, tiene linda voz y tiene un gran talento”, agregó.









Vale se despidió este domingo de la obra de teatro “Vaselina” porque se enfocará a su gira de conciertos con su mamá por toda la República Mexicana, incluidos shows privados.

“Tuve momentos entrañables, el hecho de haber estado en esta obra con Timbiriche fue un sueño, debutó mi hija (en una obra), si no hubiera sido por ‘Vaselina’, no hubiera habido esta nueva ola que me está dando la vida, en televisión (con el programa de Televisa ‘Juego de voces’), teatro, estuve en ‘Mentiras’, los conciertos con mi mamá, es la razón por la que me voy, tenemos muchas fechas confirmadas, algunas en Monterrey”.

