Manuel García Rulfo, el ausente en el FICG por culpa de “Jurassic Park”

Las tortas ahogadas no tuvieron el poder para enamorar a Manuel García Rulfo, el actor de “Fiesta en la madriguera” y “El abogado de Lincoln”, no podrá asistir al Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde se presentará la cinta “El buen hombre”, que protagoniza y fue filmada en su rancho, porque ya se encuentra en Reino Unido para filmar la nueva entrega de “Jurassic Park”. El actor tapatío hizo hasta el último esfuerzo para poder estar presente en el certamen, pero al final los dinosaurios le bloquearon toda posibilidad.

Que siempre no. Capi Pérez desmiente posible nombre de su hijo

El irreverente Capi Pérez no puede ocultar su emoción ahora que va a debutar como papá y aunque hace algunos días dijo que si era varón se llamaría Goku, como el protagonista del anime “Dragon Ball”, durante la presentación de su nuevo programa “100 mexicanos” negó así se vaya a llamar el bebé, señalando que simplemente lo había dicho jugando. “Lo dije de broma, la verdad es que no le pondría a mi hijo Goku, quiero evitarle personas como yo, así de burlonas, entonces Goku queda descartado por el momento. Mi apellido es Pérez no le puedo poner Bryan o Kevin, tiene que sonar poderoso; Vicente o Emiliano, algo así”, dijo.

El Capi Pérez y su esposa, la influencer Itzel Barro anuncian que serán papás.

Serrath se defiende: ¡No soy una robamaridos!

En la alfombra roja del espectáculo “Fuerza Bruta”, Serrath, la exfigura de “Enamorándonos”, salió a defender su honor tras las acusaciones de Ferka, quien la señaló como causante de su separación con Jorge Losa. Serrath negó rotundamente ser la "tercera en discordia". “Yo sé que no fui nunca la tercera en discordia o una roba maridos”, afirmó con seguridad. “Llevo años soltera y no dejo que cualquier persona entre en mi vida”, añadió, poniendo en claro su postura. Comentó que las habladurías no la afectan, pues está acostumbrada a los papeles de villana tanto en la televisión como en la vida real. Para ella, estas insinuaciones no son más que estrategias para vender revistas del corazón.

Isis Serrath fue cuestionada por los dichos de Ferka y niega que se haya involucrado con Jorge Losa, asegura que entre ellos sólo hay amistad.