Angélica Vale se quedó con ganas de ser Timbiriche

Aunque ya han pasado muchos años, Angélica Vale todavía recuerda la frustración que sintió cuando era pequeña y quiso ser parte del fenómeno musical Timbiriche. Sin embargo, ahora, 40 años después, la conductora de “Juego de voces” comparte escenario con varios exintegrantes de este grupo en “Vaselina, el musical”. “De chavita sí me quedé con las ganas de ser parte de Timbiriche; ahorita ya no, en ese entonces ellos tenían 11, 12 años y yo tenía seis, ni al caso, pero en esa edad sí me moría de ganas”.

Telemundo alista batería de reality shows

“La casa de los famosos” ha demostrado ser un formato exitoso en el canal que lo pongan, de ahí que Telemundo anunciara la realización de una batería de reallity shows para todos los gustos, empezando por la quinta temporada de éste, así como la renovación también de “Los 50”, “Top Chef Vip” y “Exatlón”, de acuerdo con el semanario Produ. En el camino están “La isla: desafía extremo”, bajo la conducción de Javier Poza, y “Sin fronteras”, que será un encuentro de bandas en un rancho de México, donde se buscará a la más talentosa en cuestión de fusión de géneros. Televisa-Univisión enfrentará a su competidor hispano de Estados Unidos con la segunda temporada de la versión mexicana de “La casa de los famosos”.





Bárbara Mori aprende a trabajar en pareja

Bárbara Mori ha dado ejemplo de que se puede trabajar bajo las órdenes de una pareja, como lo hizo recientemente en “Las Azules”, con la que regresa a las series con la producción de su novio, Fernando Rovzar (Lemon Films); se trata de un drama sobre crimen que llegará en julio, ubicado en los años 70 e inspirado en hechos reales. Desde su planeación, la serie estuvo pensada para la actriz uruguaya, quien según comentan los cercanos a la producción, fue disciplinada, ensayaba sus líneas y trabajó en su personaje, pues quería dejar claro su compromiso con la historia y no dar pie a comentarios suspicaces.