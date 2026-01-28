Josué Ramírez, fundador de La Texana, se animó en plena pandemia a crear su proyecto musical desde su cuarto. Mientras el rock alternativo mexicano suele concentrarse en Ciudad de México y Monterrey, el músico originario de Tijuana comenzó a experimentar con una mezcla poco común: post punk, regional mexicano y programaciones electrónicas que terminaron conectando con miles de jóvenes en la frontera que se sienten igual: solos, introspectivos y con más preguntas que respuestas.

“La identidad de un tijuanense es muy compleja. Tienes a todas las personas que llevan cruzando a Estados Unidos toda su vida por distintas razones. Es una mezcla de culturas muy interesante. Es una ciudad muy industrial, pero al mismo tiempo muy bohemia y no por nada ha sacado tantos artistas y tantas bandas a lo largo de los años. Es una ciudad a la que hay que ponerle el ojo”, dice Josué en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su propuesta no nace de la nostalgia por Joy Division o The Cure (aunque están presentes) sino de preguntarse qué pasaría si ese post punk gris, frío y emocional hubiera nacido en la frontera norte de México, rodeado de sierreño, acordeones, melodrama regional y una ciudad atravesada por dos culturas.

Cuando se habla de Tijuana, muchas veces se piensa en frontera, en tránsito, en cruce. Pero para quienes crecieron ahí, es una ciudad joven, culturalmente híbrida, donde conviven el regional mexicano, el punk, el rock alternativo y la influencia constante de Estados Unidos.

“Cuando empecé con el proyecto yo estaba escuchando mucho regional mexicano, y lo sigo haciendo. El sierreño que identifica a Tijuana siempre ha estado presente en mi vida, por esa manera dramática de cantar las cosas, hay mucho corazón en esas letras. Mis letras son más emocionales y tocan temas densos, pero esa forma de sentir viene de ahí”, continúa el artista.

Cantante Josué Ramírez "La Texana". Foto. Luis Camacho/El Universal.

La Texana llega al Teatro Metropólitan

Durante mucho tiempo, mezclar el regional mexicano con el dark o el post punk habría parecido imposible. Eran mundos opuestos. Pero para Josué, esa separación nunca existió porque ambas cosas formaron parte de su vida desde siempre.

Su forma de cantar, escribir y producir nace del dramatismo del sierreño, del corazón abierto en las letras regionales y de la oscuridad emocional del post punk. En sus canciones el bajo tiene protagonismo, las guitarras son melódicas, las baterías son electrónicas y, de pronto, aparece un acordeón como un guiño que recuerda que esto no viene de Manchester, sino de México.

En un momento en el que muchas bandas del nuevo rock alternativo mexicano han vuelto al inglés, La Texana hace lo contrario. Para él, cantar en español no es casualidad, es una decisión consciente ligada a identidad y pertenencia.

“Me encanta la música en español. Me siento muchísimo más identificado con ella. A veces escucho música en inglés que me parece inferior a cosas que se han hecho en español, pero por el hecho de estar en español no tuvieron tanta difusión. Creo que es muy importante saber de dónde es uno y llevar eso lo más lejos posible.”

Lo que comenzó como bedroom pop hoy ya hizo check en escenarios como el Lunario agotado, festivales como Marvin y Viva Pomona, y ahora la preparación para presentar su disco en el Teatro Metropolitan este 28 de febrero.

“Sé que en el Metropolitano no va a haber slam, no va a haber gente empujándose, que es algo a lo que estoy muy acostumbrado, pero no por eso va a ser un show tranquilo. Quiero que se vea y suene lo mejor posible y que la gente lo disfrute como quiera”, afirma.

La Texana no intenta sonar a Caifanes, a Zoé ni a las bandas capitalinas que marcaron otra época. Tampoco busca repetir el eco europeo del post punk.

“Mi idea era hacer un proyecto que sonara como un grupo, que simulara ser una banda, pero poco a poco empezar a meter ese sello regional. Brandear que está hecho en México, hecho en Tijuana.”

La Texana y otros artistas en Grabando en la Oficina

En paralelo a esta nueva ola, también han surgido espacios que están funcionando como escaparate para propuestas fuera del circuito tradicional. Uno de ellos es Grabando en la Oficina, una plataforma de sesiones en vivo donde el artista no solo interpreta su música, sino que conversa sobre su proceso creativo y su trayectoria personal en un formato íntimo.

Este tipo de producciones, centradas en la ejecución técnica y en la conversación, se han convertido en un punto de exhibición para proyectos como La Texana, que difícilmente encajan en los formatos promocionales convencionales y que encuentran ahí un espacio distinto para mostrarse.

“Cuando vi el piloto dije: esto está súper trabajado y súper producido. Antes de eso no tenía idea de qué esperar, pero qué bueno que exista algo así en México para la música nueva, sin importar el género.”

Cada entrega incluye cuatro temas en vivo y una conversación poco convencional sobre los inicios laborales y el camino profesional del artista, todo bajo una producción audiovisual poco común en la escena local, operada con seis cámaras y una narrativa visual muy cuidada.

En poco tiempo, la plataforma disponible en YouTube ya ha presentado sesiones con nombres como Neto Peña, AQUIHAYAQUIHAY, El Bogueto y Kevis & Maykyy, y se anunció el pasado 21 de enero que La Texana será parte de los próximos lanzamientos, su sesión está programada para estrenarse hoy a las 10:00 pm tiempo de México.

“Creo que ya hacían falta espacios así para artistas un poco más independientes. Cuando vi lo que estaban haciendo me sorprendió la producción, es como un Tiny Desk, pero de los que hicieron en pandemia, muy cuidado en lo visual. A mí me preguntaron qué necesitaba y dije que un piano; al final conseguimos un teclado y lo disfrazamos de piano de cola. De ahí salió una vibra medio banda de los 50 que me gustó mucho y que trabajamos muy de la mano con la dirección creativa del proyecto”, adelanta el músico sobre su sesión en Grabando en la Oficina.

