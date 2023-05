Una de las plataformas de streaming más exitosas de la actualidad es Netflix. En la misma se pueden encontrar documentales, películas y series no solo de producción propia, sino también clásicos de todos los tiempos.

Recientemente Netflix sumó a su catálogo de películas una cinta que está basada en crímenes reales. Estamos hablando de “Víctima/sospechosa”, la cual se estrenó este año y tiene una duración de 90 minutos.

¿De qué trata “Víctima/sospechosa”?

"Unas jóvenes cuentan a la policía que han sido agredidas sexualmente, pero en lugar de hallar justicia, son acusadas de un delito de denuncia falsa, detenidas e incluso encarceladas por el sistema que creían que las protegería", indica la sinopsis de esta nueva producción de Netflix.

La cinta está dirigida por Nancy Schwartzman y ha recibido críticas muy favorables. "Schwartzman cuenta con una protagonista admirable y el viaje que emprende es tan fascinante como desmoralizador. Puede que quieras meterte en la cama y llorar cuando lo veas, pero este documental se te quedará grabado", asegura una de las críticas.

¿Quiénes protagonizan esta película de Netflix?

Al tratarse de una película documental, “Víctima/Sospechosa” no tiene reparto, ya que todo el contenido de la cinta se basa en entrevistar mujeres que fueron abusadas sexualmente, testigos y periodistas que exhiben el accionar y la burocracia de los organismos estatales judiciales.

Sin embargo, se puede decir que quien encabeza el documental es la productora y periodista Rae de Leon, una experta y apasionada de la investigación, quien actualmente trabaja en como productora y reportera en The Center for Investigative Reporting. Previo a ello, estuvo en el National Center on Deafness, Current TV, NASA Dryden Flight Research Center y Time Warner AV3.