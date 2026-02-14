La influencer venezolana Isabella Ladera, ex del artista colombiano Beéle, y su pareja Hugo García anunciaron la feliz noticia de que están esperando un bebé.

En una fotografía publicada en Instagram, los enamorados aparecen abrazados frente a lo que parece un río, mientras ella muestra orgullosa las ecografías que confirman la llegada del nuevo integrante.

Isabella escribió: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Además, incluyó un video en el que presume su baby bump y porta un vestido blanco con detalles florales; el sol ilumina su rostro y ella sonríe a la cámara.

Isabella Ladera es madre de Mía, su hija de cinco años, fruto de su relación con el puertorriqueño Isander Pérez. Con Hugo García, a quien conoció en un evento benéfico en Caracas a principios de 2023, primero forjaron una amistad que se convirtió en romance, confirmado oficialmente en octubre de 2025.

Polémica legal con Beéle

La noticia del embarazo llega luego de que en septiembre de 2024, Ladera presentara una demanda contra su ex, Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, a quien acusaba de filtrar supuestamente un video íntimo.

Según medios locales, en el documento Ladera aseguró que el intérprete de “Morena” subió el clip a la red o lo compartió con alguien que lo hizo público. Por su parte, Beéle negó mediante su equipo legal haber tenido relación alguna con el material y pidió que no se replicara el contenido sexual. “Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, indicaron sus abogados.

Además, las autoridades iniciaron acciones legales coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del video. También se solicitó a las principales plataformas digitales la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, así como la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión.

Isabella Ladera y Beéle fueron vinculados en 2024. Foto: Instagram oficial.

La relación entre Isabella y Beéle estuvo rodeada de polémicas y rumores de infidelidad por parte del cantante. En abril de 2025, ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y eliminaron fotos en las que aparecían, confirmando así su separación. Tanto la influencer como el intérprete aseguraron que habían emprendido acciones legales respecto a lo ocurrido, aunque no se dieron más detalles.

Isabella retomó su rutina como creadora de contenido, con consejos de belleza, videos virales y modelaje de ropa, mientras que Beéle se enfocó en su carrera musical y en el lanzamiento de nuevas canciones.