A María Elena Saldaña no le molestan que, en redes sociales, se bromee con el parecido físico que existe entre su hijo Felipe y el actor, pues ella misma reconoce que son muy parecidos, motivo por el que la propia hija del comediante, Paola, ya ha entrado en contacto con "Feli" para hablar de una posible participación en la bioserie de su padre.

"La Güereja" y sus hijos, María Belén y Felipe, fueron invitados a la función para prensa de "Spamalot", obra protagonizada por Adal Ramones que, en las últimas semanas ha sido vinculado con el hijo de la actriz, debido a que, sin tener ningún lazo consanguíneo, tienen un físico muy parecido.

La actriz y comediante fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía que su hijo fuera comparado con Ramones, el que aseguran que podría ser el padre biológico del joven, sugerencia que ha causado gran molestia en el actor.

Pero, a diferencia de Ramones, Saldaña toma con muy buen humor lo que se dice en redes, pues reconoció que ella también encuentra un parecido físico entre su hijo y Ramones.

"Uno, en este medio, está acostumbrado a que se digan muchas cosas y, la verdad, sí se parecen", dijo con una sonrisa que enmarcaba su rostro.

La actriz de "La Güereja y algo más" contó que, de hecho, hasta ella misma y su hijo bromean sobre el asunto.

"Feli", como le dice de cariño a su hijo, ha tomado las comparaciones de la mejor manera, a tal grado que ha jugado a llamar al actor "papá".

"Nos reímos, nos reímos mucho, estábamos haciendo un en vivo y dijo (Felipe) 'pero ya puede acercarse mi papá a mí, al fin y al cabo, lo duró ya pasó, ya terminé mi carrera´, o sea, sí nos divertimos", exclamó.

Y aunque la actriz mostró sorpresa, y hasta cierta credulidad, cuando se le preguntó acerca de que Adal estaba contemplando a "Feli" para que fuera el encargado de interpretarlo en su bioserie, en la faceta de su juventud, el joven afirmó que sí ha estado en conversaciones con Paola, la primogénita del actor.

"Apenas he estado platicando con Paola unos días, todavía no estoy al tanto del todo", dijo el joven de 25 años.

"Feli" reveló que, en realidad, no le causa ninguna sorpresa que en redes se hable de su parecido al comediante, pues confió que, desde que era muy chico, ya había quienes notaban las semejanzas, uno de ellos fue Benito Castro (QEPD).

"Desde pequeño es algo que me han dicho y, yo siento, que ahora me parezco menos que antes, Benito Castro luego me decía y nos reíamos todos".

Sonriente, el hijo de Saldaña afirmó que no siente ningún tipo de molestia o incomodidad de que se diga que es el hijo no reconocido de Ramones.

"No (me molesta), al final nos damos un aire y está bonito que te comparen con alguien que admiras".

