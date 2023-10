María Elena Saldaña ya “sabía” que Benito Castro iba a morir

La muerte del primer actor Benito Castro, el pasado 11 de septiembre, tras caerse de las escaleras en su casa, sorprendió a todo el público, incluida a su compañera y amiga, la actriz María Elena Saldaña, quien confesó que ya tenía el presentimiento que el músico iba a fallecer.

Fue dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel en donde “la Güereja” recibió esta terrible noticia, justamente mientras estaba grabando el programa piloto de lo que sería el reencuentro de ella con Castro en la pantalla chica.

El productor Reynaldo López fue quien llamó a Saldaña para ver con qué proyecto podrían colaborar juntos, así que el realizador le propuso hacer un show diferente al de "La Güereja y algo más", pero parecido en el que la actriz apareciera con un personaje junto a su papá, en una trama totalmente distinta a la que se produjo durante los noventas.

Tras unas juntas, ella aceptó y le dijo a Benito que también se integrara; fue justamente el primer día de llamado cuando el último integrante del grupo Los Castro, tuvo el accidente y perdió la vida.

“Lo peor es que yo ya lo sabía, eso no lo he platicado, el día del velorio mucha gente me dijo: ‘-Benito estaba tan contento’, pero en realidad a Benito yo lo veía triste, a lo mejor eso es lo que me llama a decir: ‘-Voy con Benito (en el programa)’ era un algo”, señaló durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado.

“Era llorar, llorar y llorar, era un mar de lágrimas, te das cuenta que la vida depende de menos de un hilito, es así y tienes que saber que todo lo que hagas, que cada mañana tienes que decirle a la gente lo que la quieres, lo que la admiras, lo que no te gusta, tratar de estar bien porque no sabes a qué hora, ni cuando…”, agregó.

La noche del velorio de Benito pudo ver a “su papiringo” por última vez en donde le agradeció todos los buenos momentos desde que trabajaron juntos en la obra “El Tenorio Cómico”, hasta cuando colaboraron con Paco Stanley, además de “La Güereja y algo más” junto con “La Güereja de mi vida”.

Este último personaje, admitió que fue el que le dio su lugar hoy por hoy con el que se ganó el cariño del público.

No sabe el origen de su pequeña estatura

María Elena Saldaña también compartió que, hasta el día de hoy, no sabe cuál es el origen de su pequeña estatura. De edad, ella es la más grande de seis hermanos, sin embargo, ninguno de los otros nació con esta situación, los médicos le comentaron que fue un brinco genético.

“Hasta hace cuatro años anduve indagando, son muchos síndromes, en mi caso mis papás me traían de una clínica a otra, dietas que pensaban que iba a ir a las olimpiadas (por el exceso de comida que le recomendaban)”.

Cuando tuvo nueve años existía la posibilidad de que le inyectaran hormonas del crecimiento, pero esto tendría un riesgo, pues podría padecer con un retraso mental, por lo que se negó a ser sometido al tratamiento.

Saldaña tiene dos hijos: Felipe y Belén, esta última con Síndrome de Down, pero puntualizó que a los dos los ha tratado de la misma manera y nunca marcó una diferencia.

¿Cómo nació "la Güejera"?

La actriz contó que el personaje de la "Güereja" nació de un chiste que le dijo una de sus hermanas, además abordó el tema de la amistad y confesó que padece de hiperlaxitud ligamentaria lo que ha provocado que desde los 13 años se le descoloquen los huesos, en especial del brazo.

“Dentro del ambiente artístico te puedo contar con los dedos de la manos y me sobran las personas que han sido mis amigos porque yo era muy miedosa, de familia, con muchos miedos, yo me llego a encontrar un mundo muy rápido, con formas de vida de mucho mundo, me costó trabajo, lo sufrí”.

