“Queremos bailar con todos nuestros amigos” es el mensaje con el que anunció su próxima listening party, un evento exclusivo donde sus fanáticos podrán escuchar antes que nadie su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

¿Cuándo y dónde será la listening party?

Los eventos comenzarán el 18 de febrero de 2026 y se llevarán a cabo en 40 ciudades alrededor del mundo, incluyendo México. La iniciativa busca que los fans disfruten del álbum en comunidad, semanas antes del lanzamiento oficial, que será el 6 de marzo.

Entre las ciudades confirmadas se encuentran:

América: Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles, Santiago, Lima, Río de Janeiro, San José.

Asia: Taipei, Kioto, Manila y Singapur.

Europa: Londres, París, Madrid, Berlín, Milán, Ámsterdam, Helsinki, Estocolmo, Varsovia, Zúrich y Bruselas.

Oceanía: Sídney.

El resto de las ciudades se puede consultar en la página oficial de Harry Styles.

¿Cómo participar?

En la página oficial del artista, los interesados deben ingresar al apartado Listening Party. Allí se mostrarán las ciudades participantes y un link de registro.

La dinámica consiste en completar una frase de una canción de Harry Styles y proporcionar datos como nombre, ciudad de residencia, correo electrónico y número de teléfono.

Los asistentes serán seleccionados con una dinámica establecida, y las confirmaciones se enviarán el 16 de febrero, por lo que se recomienda revisar el correo o número registrado.

Detalles del álbum

Kiss All The Time contará con doce canciones, aunque la preventa ya está abierta en la página de Sony Music y en tiendas de música alrededor del mundo.

Hace un mes, Styles compartió la portada del álbum, donde aparece en una esquina, con gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y sosteniendo una bola de discoteca en el aire.

Los rumores sobre el regreso de Styles se intensificaron tras aparecer en varias ciudades pósters con la frase “We Belong Together” (Somos el uno para el otro), que cerraba un video publicado en YouTube el 27 de diciembre titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, Harry Styles también actualizó su foto de perfil en Instagram, con gafas de sol naranjas, un jersey amarillo sobre una camisa de lunares y corbata roja.

Su carrera en solitario comenzó después de dejar One Direction en 2016, con el álbum homónimo Harry Styles, seguido de Fine Line (2019) y Harry’s House (2022).

*Con información de EFE.

