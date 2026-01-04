Y casi ocho décadas después, Jorge Negrete sigue generando interés en el público. Ahora la gente estuvo ávida de saber cómo celebraba su Año Nuevo y se enteró que en la noche vieja de 1948, en el extinto Hotel del Prado frente a la Alameda Central, tuvo una presentación especial en la que el cubierto costaba 100 pesos. Entre los platillos fríos figuraba Parisien o salade russe, una ensalada al estilo europeo hecha con verduras y mayonesa, siendo el plato fuerte pavo relleno al horno. Tito Junco fue el anfitrión de la noche y Manolin y Schilinsky parte de la variedad. Años después, en 1980, otra figura como Olga Breeskin y su eterno violín recibió al Año Nuevo con su show en el Hotel Continental. Eso sí, se advertía que sería de las últimas veces que se le vería, pues se iría de vacaciones por tres años.

El regreso de “El Chapulín Colorado”

Jesús Guzmán, la voz de “El Chapulín Colorado” en la recién estrenada serie animada “Los Colorado”, recordó que el mismo Roberto Gómez Bolaños lo eligió como el indicado desde hace 20 años, cuando se realizó “El Chavo del 8” en animación. “Te encargo mucho mi voz”, le dijo “Chespirito", contento con lo que había hecho el actor y youtuber. El actor fue invitado ahora para la nueva producción, donde el héroe del chipote chillón aparece casado y con hijos, además de combatir a sus viejos enemigos como “El Rascabuche” y “El Tripaseca”.

Dudas rodean el certamen de Miss Universo

Miss Universo siguió siendo noticia, luego de asegurarse que Puerto Rico, la sede para este año, podría desistir de serlo por el tema de transparencia en el concurso tras los escándalos mediáticos del 2025, donde resultó triunfadora la tabasqueña Fátima Bosch. Fue la Jennifer González, gobernadora del pais, quien dijo al diario local Primera Hora que había preocupación. Según el mismo medio, también se habría detenido un pago de 1.5 millones de dólares a la organización hasta que hubiera justo transparencia.

Muere la hija de Tommy Lee Jones

El inicio de año entristeció a Tommy Lee Jones, el actor de “Hombres de Negro”, pues su hija Victoria de 34 años, fue encontrada sin vida en la habitación de un exclusivo hotel de San Francisco. De acuerdo con una llamada de emergencia en poder de la policía, habría sido una sobredosis de drogas la causa del fallecimiento. Victoria tuvo un paso fugaz por la actuación, siendo parte de la secuela de “Hombres de Negro” y “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, digida por el mexicano Guillermo Arriaga.

El amor y la familia de Andrea Torre y Pedro Ortiz de Pinedo

Andrea Torre y Pedro Ortiz de Pinedo son padres de Regina, Federico y Diego, con quienes han creado dinámicas de convivencia. Foto: de GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

Andrea Torre y Pedro Ortiz de Pinedo, actriz y productor, respectivamente, de “Una familia de diez”, recordaron los inicios de su relación de la que han salido tres hijos. Desde un inicio había atracción entre ambos, pero las cosas no fueron fáciles, sobre todo porque él era tímido y ella no vio un mensaje de celular (no había whatsapp) por casi dos semanas. Fue hasta que Pedro le dijo del mismo, que comenzaron a frecuentarse. Y en ello fue pieza importante el recién fallecido Eduardo Manzado, quien les echaba porra y que habría sido el primero en descubrir la relación.

