No todos los días se tiene la oportunidad de caminar junto a una superestrella, pero los influencers Kunno, Chingu amiga y Doris Jocelyn, vivieron ese privilegio en el primer concierto que Shakira dio en la Ciudad de México.

La noche del miércoles la colombiana interpretó sus más grandes éxitos musicales en el Estadio GNP, en donde además le dio un estilo mexa al cantar “Ciega, sordomuda” con el Mariachi Gama 1000, entre los momentos especiales también se hizo viral su popular “Caminata con la Loba”, que realiza junto a fanáticos y creadores de contenido.

En los shows, Shakira tiene un momento en el que avanza como una mujer empoderada sonriendo al público donde todos los reflectores se posan en ella y en quienes la siguen a su alrededor. La intérprete de “Ojos así” apareció ayer con un traje plateado y unos lentes negros enormes, situación que provocó los gritos de la audiencia.

Kunno y Chingu Amiga y Doris Jocelyn, que son estrellas de las redes tanto queridas como polémicas, se posicionaron muy cerca de Shakira y desfilaron también con un traje igual al de la famosa y con unos lentes. Además, tanto Chingu como Doris fueron abrazadas por la barranquillera, quienes, emocionadas, disfrutaron del momento.

Foto: Instagram oficial de Kunno.

Foto: Instagram oficial de Kunno.

Kunno, cuyo nombre real es Guillermo, ya había adelantado en las redes sociales su emoción por la experiencia que iba a vivir con la famosa cantante, a través de su perfil de Instagram, compartió que iba a haber una sorpresa para sus fanáticos que acudirían al show: “Hoy estoy super emocionado porque hoy se me safa la cadera con Shakira. Si me ven me saludan”, dijo.

Más tarde posteó una fotografía de su llegada al concierto. Su aparición causó impresión y hasta se hizo un hastag con Kunno X Shakira.

Por otra parte, Doris compartió otra imagen en la que, al fondo, se puede ver en una pantalla azul el nombre de la barranquillera.

Foto: Instagram oficial.

¿Quién es Kunno?

El influencer saltó a la fama gracias a su “Kunno Caminata” , un video en el que imita a un modelo de pasarela al ritmo de la canción 4K, de El Alfa, Darrel y Noriel. El contenido se volvió viral rápidamente, siendo replicado por celebridades como Érika Buenfil y Thalía, pero ahora aquella caminata pasó al siguiente nivel.

Kunno también hace videos relacionados con estilo de vida, moda, entre otros.

En 2020, se vio envuelto en una polémica al vender saludos personalizados a través de la plataforma HolaFan! por un costo de $1,200 pesos, lo que generó diversas críticas. Además, ha estado involucrado en varios escándalos debido a comentarios inapropiados, lo que lo llevó a ofrecer disculpas públicas.

Kunno posando. Fuente: Instagram @papikunno

¿Quién es Chingu Amiga?

Sujin Kim, la influencer surcoreana, conocida como Chingu Amiga, se volvió viral en redes durante la pandemia de Covid-19. Aunque creció en Asia, decidió emprender otro destino en Canada, Brasil y otros lugares de América Latina, pero se estableció en México en 2018.

Su contenido se centra en experiencias humorísticas sobre las diferencias culturales que existen entre Corea del Sur y México. Realiza videos de comedia, retos y relatos de su vida cotidiana.

También llegó a realizar algunos contenidos para aprender coreano de forma gratuita.

Chingu tampoco se ha escadapo de las criticas negativas. Más recientemente fue acusada por usuarios de utilizar a una familia mexicana que deportaron con el fin de generar contenido para monetizar. Asimismo, la han señalado de promover la gentrificación en México.

Critican a Chingu Amiga por ayudar a migrante deportados. Foto: Captura de video

¿Quién es Doris Jocelyn?

Originaria de Orizaba, Veractuz, Doris Jocelyn se ha ganado el reconocimiento en plataformas como Youtube y TikTok, por sus habilidades en maquillaje y narración de historias.

Suele realizar tutoriales de maquillaje y uno de sus videos más populares es “Trend Mexa”, una serie de videos en que a través de su vestimenta y arte facial rinde un homenaje a la cultura mexicana, con elementos como catrinas o figuras aztecas.

Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Carlos Rivera y también realizó un tributo a Shakira.

Doris fue criticada hace unas semanas por supuestamente romantizar la migración por un video en el que exhibe las problemáticas que enfrentan los migrantes, como los peligros que corren al intentar cruzar a Estados Unidos, las detenciones y falta de papeleo.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Cabe mencionar que en el concierto de Shakira también estuvo presente el comediante e influencer Paco de Miguel, conocido por interpretar personajes femeninos, siendo “Miss Lety” uno de los más populares.

Paco de Miguel. Foto: Redes sociales

