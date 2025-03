La emoción se siente en el aire. Faltan unos cuantos minutos para que el primero de los siete conciertos que Shakira ofrecerá en la CDMX de inicio, y los fans de la colombiana ya se hacen notar.

Fue en octubre del 2024 cuando la intérprete de "Monotonía" anunció que visitaría México como parte de su gira Las mujeres ya no lloran y, esta noche, tras casi cinco meses de espera, la cita está a punto de cumplirse.

A las afueras del Estadio GNP Seguros, escenario que la verá brillar, cientos de sus seguidores han comenzado a llegar; muchos de ellos lucen vestuarios inspirados en las distintas eras de Shakira: algunos llevan pelucas negras con trencitas, otros ropas doradas y varios más se han puesto camisetas con frases icónicas como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Pero más allá del colorido y la euforia, todos tiene algo en común: una historia con la música de Shakira.

Lee también Shakira tendrá su propio museo inmersivo en la CDMX; estos son los detalles

Omar, fan de la cantante desde hace más de 15 años, reveló que empezó a escucharla cuando aún era un niño y quedó encantando con sus letras y sus movimientos.

“Lo que me atrapó fue cómo siempre se reinventa. Su música y sus letras han evolucionado con ella, y con nosotros también”, dijo. Ahora, verá a su ídolo en vivo por primera vez: “Espero que sea un evento inolvidable. Va a ser un recuerdo impresionante”, agregó con una sonrisa.





Omar (izq.) ha encontrado en la música de la cantante empoderamiento y comprensión. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.





Para Carolina y Liliana, hermanas y mejores amigas, Shakira ha sido parte de su vida desde siempre; incluso ha estado en algunos de sus momentos más importantes.

“Cuando salió (su música), todavía grabábamos las canciones en casetes. Yo le hice uno a un novio con todas las de Shakira. ¡Qué oso si se entera!”, dice entre risas. Pero la historia no termina ahí: “En mis XV años bailé 'Ojos así'. Me compraron una peluca negra, me hicieron las trenzas y hasta armé un bongó. Mi papá pagó todo porque era mi sueño”, recuerda con emoción.

Shakira: himno de amor, desamor y resistencia

No importa la edad o a qué generación pertenezcan, para cada uno de los asistentes al show, las canciones de Shakira son más que hits pegajosos, son la banda sonora de sus vidas.

Ana confesó que la estrella estuvo con ella en uno de los momentos más tristes de su vida, su primera decepción amorosa y gracias a su música, pudo salir adelante:

“Sale el sol me ayudó a salir de una depresión”, confiesa Ana. “Y ahora con Las mujeres ya no lloran, Shakira nos da un mensaje aún más poderoso: que podemos renacer y brillar, sin importar lo que hayamos vivido”.





Para Ana y Liliana las canciones de Shakira forman parte de los momentos más emotivos de sus vidas. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.





Liliana, por su parte, tiene un recuerdo especial con 'Hips Don’t Lie': “A mi hermanito, que falleció, le encantaba. La tenía como tono de llamada y siempre la bailábamos juntos. Ahora, cuando la escucho, me lo imagino sonriendo”.

La espera ha sido larga, pero el momento está cerca. Los fans ajustan sus pelucas, se toman las últimas selfies y se preparan para corear a todo pulmón.

Lee también Shakira triunfa en Guadalajara: rompe récord de asistencia y deja derrama millonaria