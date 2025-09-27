“No todos los fanáticos son inofensivos”. En Corea del Sur, un “sasaeng” es aquel seguidor que cruza todos los límites para acercarse a su ídolo, participando en comportamientos cuestionables e incluso en acecho. Aunque estos grupos son llamados “fans”, para Kim Hee-chul, integrante del popular grupo de K-pop Super Junior, no se les puede considerar así.

El cantante de 42 años recientemente reveló las experiencias de acoso y situaciones perturbadoras que ha vivido a lo largo de su carrera en la boyband. En un episodio del programa de YouTube Yoon Il-sang TV, titulado “Si pudieras nacer: Super Junior vs. Un jubilado con 100 mil millones de wones”, el artista recordó cómo eran perseguidos mientras se desplazaban en sus autos.

“No los llamo ni siquiera ‘fans sasaeng’. Solo digo ‘sasaeng’. Eran realmente extremos. Cuando salía en mi auto, rápidamente tomaban taxis para seguirme”, relató.

Kim contó que, desesperado, a veces se detenía en callejones para enfrentarlos, gritando o golpeando las puertas de los automóviles.

El cantante también explicó que parte de la incomodidad provenía de que los taxistas se aprovechaban de adolescentes extranjeros, cobrándoles tarifas excesivas por seguir a los ídolos. “Cuando los confrontaba, se reían y decían: ‘¿Por qué te comportas así, Hee-chul?’ Eso me enfurecía. Estos chicos no tenían idea y estaban pagando enormes cantidades de dinero.”

El acoso también provenía de adultos

Si bien se podría pensar que estos actos son cometidos principalmente por jóvenes, Kim señaló que había implicación de adultos cercanos a la industria. Por ejemplo, los taxistas conocían las residencias de los integrantes de Super Junior y de otros grupos, así como los bares y restaurantes que frecuentaban.

Acoso sexual y otras invasiones

El contacto constante con los fans llevó a experiencias incómodas, e incluso a acoso sexual. Kim explicó que, según lo relatado por otros ídolos, algunos eran tocados repetidamente en sus partes íntimas.

El acoso físico y psicológico llegó a niveles extremos. “Cuando salíamos para eventos programados, se colaban en nuestra casa, tomaban fotos como prueba para publicar en línea e incluso dejaban toallas sanitarias en el dormitorio. Incluso escuché que había gente defecando allí”, reveló. En la historia de las bandas coreanas, en algunos casos, los sasaengs robaban artículos de los ídolos para venderlos posteriormente en internet.

Impacto en la reputación de Kim

La desesperación de Kim frente a estas situaciones provocó que algunos fans circularan rumores sobre su supuesta “mala personalidad”. También recordó que cuando se bajaba del autobús para un evento, los fans reaccionaban como en “una escena de películas de zombies”.

Estas revelaciones han provocado indignación entre los fans en línea, quienes demandan mayores medidas de protección para los artistas y sanciones más severas contra el acoso en la industria del entretenimiento.

En 2007, el grupo sufrió un accidente automovilístico causado por sasaengs, en el que el integrante Kyuhyun estuvo al borde de la muerte.

*Con información de Korea Times