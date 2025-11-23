Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

decidió aclarar su situación personal después de que varios medios internacionales dieran a entender que se encontraba “sin hogar”, generando una preocupación entre sus seguidores.

El protagonista de "House of cards" recurrió a sus redes sociales para explicar que, aunque no suele hacer este tipo de correcciones, no podía dejar pasar esta situación, pues recibió cientos de mensajes en los que le ofrecían ayuda, alojamiento y hasta un sofá para dormir.

"Muchísimas gracias por su apoyo... pero quiero ser claro: no estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver”, dijo en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Lee también

Spacey aseguró que el problema surgió por la frase "sin hogar" que dio en una entrevista a "The Daily Telegraph" y que, según él, fue sacada de contexto, pues aunque no tiene una residencia permanente, eso no significa que viva en las calles.

Y es que, actualmente se queda en los lugares donde encuentra trabajo, aunque no descarta volver a establecerse en un solo lugar:

“Estoy viviendo donde hay trabajo. Espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”, agregó.

El contexto financiero del actor también influyó en esta confusión. Spacey ha reconocido públicamente, que los gastos legales para defenderse de las acusaciones de agresión sexual lo obligaron a vender su casa en Baltimore, algo que él mismo comentó entre lágrimas.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y no solo se dijeron aliviados de saber que su situación es mucho más llevadera de lo que se había dicho, además de le mandaron mensajes de solidaridad:

"Estoy seguro de que volverás aún más fuerte", "Me alegro de verte, brillante actor", "Extrañamos tu trabajo", "Te amamos, feliz de saber que estás bien", "Volverás a estar en la cima otra vez, mejor que nunca, y siempre tendrás un lugar en nuestros corazones", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]