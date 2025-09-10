Dos estrellas de Hollywood se sumarán al universo mágico. Keira Knightley y James McAvoy prestarán sus voces en un ambicioso proyecto de audiolibros que traerá a la vida los siete libros de “Harry Potter”.

El actor de la película “Fragmentado” (2016) y la actriz de “Orgullo y prejuicio” (2005) formarán parte de estas nuevas producciones que los fans podrán disfrutar a través de Audible, reviviendo algunos de los momentos más icónicos de la saga.

Lee también De vuelta a Hogwarts; Harry Potter reestrenará sus películas en cines

¿En qué audiolibros participarán Keira Knightley y James McAvoy?

De acuerdo con Variety, ambos actores prestarán sus voces para las nuevas adaptaciones en audio de los siete libros de “Harry Potter”, disponibles en la plataforma Audible.

James McAvoy interpretará al personaje Alastor “Ojoloco” Moody, el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras de Hogwarts, quien ayuda a Harry y sus amigos a llegar a la “Orden del Fénix”.

“Estoy encantado de dar vida al ferozmente decidido Ojoloco Moody en estas dinámicas ediciones de audio de Pottermore y Audible. Es un personaje complejo, que oscila constantemente entre la intensidad de la batalla y momentos inesperados de sabiduría. Capturar su imponente presencia fue increíblemente divertido”, declaró el actor en un comunicado.

Lee también Harry Potter en HBO Max: confirman regreso de Warwick Davis; así queda el cast actualizado

¿Qué papel tendrá Keira Knightley?

Por su parte, Keira Knightley interpretará a la temida profesora Umbridge, quien toma el lugar de Moody y más tarde se convierte en directora de Hogwarts, reprimiendo a estudiantes y profesores antes de unirse al ejército de Voldemort.

Otros actores que se unirán a los nuevos audiolibros son Kit Harington como el profesor Lockhart, Iwan Rheon como Lupin, Ruth Wilson como Bellatrix Lestrange, Ambika Mod como Nymphadora Tonks, Leo Woodall como Bill Weasley, Simon Pegg como Arthur Weasley, Gemma Whelan como la profesora Sprout y Matt Berry como Sir Cadogan.

Este proyecto de Harry Potter, que reunirá a más de 200 actores de renombre, es considerado el más ambicioso de la franquicia hasta la fecha, reforzando el atractivo del universo de J.K. Rowling para nuevas generaciones de oyentes.