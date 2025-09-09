Si eres fan del mundo mágico de Harry Potter o buscas un regalo muy especial, esta oferta es para ti. El box set ilustrado por MinaLima, con los tres primeros libros de la saga, está en Amazon México con un 51% de descuento, bajando de $3,165.00 a $1,536.03 MXN. Una excelente oportunidad para conseguir una edición de colección con arte increíble y detalles interactivos, ¡a mucho mejor precio!

¿Quién es MinaLima y por qué su trabajo encanta tanto?

MinaLima en realidad no es una persona, sino un estudio creativo formado por Miraphora Mina y Eduardo Lima, los diseñadores que estuvieron a cargo de todo el arte gráfico en las películas de Harry Potter. Ellos crearon elementos icónicos como el Mapa del Merodeador, las cartas de aceptación a Hogwarts y hasta los envoltorios de productos mágicos.

También cuentan con varias tiendas-galería llamadas House of MinaLima alrededor del mundo. Su tienda principal está en Londres, en el histórico barrio de Soho, y abre todos los días. Además, tienen presencia en ciudades como Edimburgo, Nueva York, Chicago, Osaka, Harajuku (Tokio) y Seúl donde exhiben y venden libros ilustrados, impresiones artísticas y productos del mundo mágico, permitiendo que fans y coleccionistas exploren su mundo visual de cerca..

Con su estilo colorido y lleno de detalles, ahora traen esa magia a esta edición ilustrada de los libros. Cada página tiene dibujos a todo color y partes interactivas hechas de papel que se pueden mover o abrir.

Además de dar vida al universo de Harry Potter, MinaLima ha ilustrado versiones especiales de otros clásicos como Peter Pan, La Bella y la Bestia, El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, manteniendo su distintivo estilo colorido, detallado e interactivo.

¿Qué trae este box set ilustrado de Harry Potter?

Este set incluye los tres primeros libros de la saga:

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Vienen en inglés, en tapa dura, y con el texto completo, tal como se publicó originalmente. Todos están llenos de ilustraciones y tienen partes interactivas como cartas, puertas mágicas o sorpresas que se despliegan.

Además, vienen en un estuche de colección con detalles en dorado, perfecto para regalar o decorar tu librero. Es una edición pensada para fans de todas las edades que quieren revivir la historia o presentársela a alguien nuevo.