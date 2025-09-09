El universo de Harry Potter está de aniversario y pronto embrujará las salas de cine en México. Cinemex traerá de regreso cuatro de las películas de la saga creada por J.K. Rowling. Organiza tu plan perfecto con muggles y magos.

Este reestreno coincidirá con el 20 aniversario de “Harry Potter y el cáliz de fuego”, estrenada originalmente en 2005 y dirigida por Mike Newell. Además, coincidirá con el estreno de la serie en HBO Max de “El niño que vivió”.

Lee también Muere Stuart Craig, el diseñador que dio vida al mundo de "Harry Potter"

¿Qué películas de Harry Potter se reestrenan en cines?

Ya seas de la generación que creció con Harry, Hermione y Ron, o un fan más reciente por las películas de “Animales fantásticos” o por los libros, esta es tu oportunidad de revivir la magia en la gran pantalla.

Las primeras cuatro películas de la saga serán proyectadas en cines, ofreciendo un viaje completo por los comienzos del joven mago y sus amigos, así como el resurgimiento de Lord Voldemort.

Lee también Así es la experiencia inmersiva Harry Potter: Visions of Magic

Las películas que vuelven al cine son:

“Harry Potter y la piedra filosofal”

En la primera entrega vemos cómo un niño huérfano descubre que es mago y recibe su carta para asistir a Hogwarts, colegio donde entrenan a jóvenes magos y brujas. Allí conoce a Hermione Granger y Ron Weasley, sus primeros amigos, y tiene su primer encuentro con Lord Voldemort, el mago tenebroso que asesinó a sus padres.

“Harry Potter y la cámara secreta”

En esta segunda película, Harry regresa a la escuela de magia a pesar de los rumores de un peligro. Pronto se desata un misterio: alumnos y criaturas son petrificados por una fuerza desconocida que habita la Cámara de los Secretos.

“Harry Potter y el prisionero de Azkaban”

En esta entrega conocemos a Sirius Black, un prisionero fugado de Azkaban que supuestamente busca a Harry para matarlo. Mientras los dementores acechan Hogwarts, el protagonista descubre secretos sobre su pasado y la historia de sus padres.

“Harry Potter y el cáliz de fuego”

En la cuarta película, Harry participa en el peligroso Torneo de los Tres Magos, una competencia llena de desafíos mortales entre jóvenes magos de distintas escuelas. Este reestreno celebra su 20 aniversario en cines.

¿Dónde y cuándo ver las películas de “Harry Potter” en cines?

El reestreno de la saga mágica tendrá un calendario escalonado que permitirá disfrutar la magia en pantalla grande o repetir la experiencia. Estas son las fechas confirmadas:

18 al 24 de septiembre: “Harry Potter y la piedra filosofal” y “Harry Potter y la cámara secreta”

“Harry Potter y la piedra filosofal” y “Harry Potter y la cámara secreta” 25 de septiembre al 1 de octubre: “Harry Potter y la cámara secreta” y “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”

“Harry Potter y la cámara secreta” y “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” 2 al 8 de octubre: “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” y “Harry Potter y el cáliz de fuego”

Los boletos de Harry Potter para las funciones del 18 al 24 de septiembre ya están disponibles en taquillas, así como en el sitio web y la app oficial de Cinemex.