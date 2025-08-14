Más Información

La cantante colombianaNFL.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Karol G y a un fantástico elenco de talentos locales al partido de São Paulo que honrará los sonidos de Latinoamérica y ofrecerá a quienes sintonizan el evento a nivel mundial una actuación histórica en YouTube", afirmó Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de la NFL en un comunicado.

El duelo entre Chargers y Chiefs, correspondiente a la semana 1 de la temporada 2025, será el segundo en la historia que tiene lugar en Brasil, después del que protagonizaron Green Bay Packers y Philadelphia Eagles al inicio de la temporada pasada.

Para este partido la NFL eligió a Karol G, ganadora del Grammy en 2024, para ser la figura principal en su espectáculo de medio tiempo que será transmitido de manera gratuita en la plataforma YouTube.

"Estoy muy emocionada de formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Es un verdadero honor y un momento del que estoy muy orgullosa. He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL y tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí", compartió la colombiana en el mismo comunicado.

con casi 30 mil millones de vistas en su canal en esta plataforma, se ha consolidado como una de las cantantes más populares a nivel global, algo que fue determinante para que la NFL la eligiera.

Para la NFL, la asociación con YouTube ha ayudado a fortalecer la penetración de la liga a nivel global. Según datos de la National Football League, el año pasado, el contenido oficial de la liga tuvo más de 350 millones de horas de contenido.

Además de Karol G, la liga informó de que la estrella brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de este país, antes del inicio del juego. Además, Kamasi Washington, compositor y saxofonista de jazz estadounidense, interpretará el himno del país norteamericano.

