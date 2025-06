La cantante colombiana acaba de lanzar su álbum “Tropicoqueta” causando furor entre sus fans de todo el mundo. Con motivo de esta nueva producción, Karol G fue invitada al popular programa de televisión estadounidense The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, el cual fue transmitido el jueves 26 de junio.

Uno de los looks que lució la superestrella no pasó desapercibido, se trata de un vestido animal print afín con la palabra “coqueto” que incluye el título de disco. Al parecer, el estampado animal será parte de la estética de esta etapa musical de la “Bichota”; recientemente compartió imágenes donde luce un total look de leopardo en la grabación de un video.

Si bien ha predominado una tendencia minimalista en los últimos años, esto no ha limitado el uso de este tipo de estampado audaz y glamoroso. Acabamos de ver que Kim Kardashian, también icono de moda, llegó a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos con un diseño similar al de Karol G. Este año, varios patrones de animal print tienen realce y se mantendrán en ropa, calzado y accesorios.

Karol G fue invitada al programa The Tonight Show para hablar de su disco "Tropicoqueta". Foto: Especial. Instagram @karolg

Karol G en vestidazo animal print

La talentosa Karol G puso a bailar al carismático presentador Jimmy Fallon al ritmo latino presente en “Tropicoqueta”. En este divertido encuentro, la cantante lució un vestido largo brillante con estampado de serpiente en la clásica combinación de tonos crema, café y negro.

El diseño es ceñido y tiene escote en “V” pronunciado, estos aspectos estilizan la figura y resaltan su estilo seductor. En el escote, destaca un ribete con forma de flama en color negro, este motivo con picos también está presenta en el bajo del vestido.

Karol G deslumbra en vestido con estampado de serpiente. Foto: Especial. Instagram @karolg

En la parte posterior, los tirantes gruesos y de acabado brillante van cruzados, dejando parte de la espalda al descubierto.

Las uñas rojo tomate de "la Bichota"

Karol G acompaña su vestido animal print con sandalias transparentes de tacón. La cantante optó por lucir su pedicura en vivo rojo tomate, color de esmalte en tendencia que también eligió para su manicura.

Para la ocasión, mantuvo su cabello suelto, peinado con su fleco de lado con un poco de volumen. En esta etapa, deja descansar los tonos fantasía que ha llevado anteriormente, como rosa y azul, y apuesta por el rubio.

Karol G luce manicura con esmalte rojo tomate, con matiz naranja. Foto: Especial. Instagram @karolg

¿Te gusta el animal print de serpiente? También puedes incluirlo en tus looks con una bolsa o el calzado.

