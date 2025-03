Marvel reveló recientemente los nombres de los actores que integrarán su nueva película "Avengers Doomsday", entre los que se encuentran grandes estrellas como Robert Downey Jr. y el regreso del mexicano Tenoch Huerta. Sin embargo, durante el anuncio, el nombre de Karla Sofía Gascón se volvió tendencia en redes sociales. ¿Qué tiene que ver ella con el proyecto? Aquí te lo contamos.

En redes sociales se compartió una imagen que mostraba las sillas típicas de las producciones cinematográficas, que fueron utilizadas para el lanzamiento de la franquicia. En el respaldo de estas sillas, donde figuran los nombres de los actores reales, apareció el de Karla Sofía, tratándose solo de un montaje.

A raíz de esto, los usuarios comenzaron a bromear sobre un posible regreso de la actriz, especialmente después de la controversia generada por algunas publicaciones que realizó en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) hace unos años.

Recordemos que los post fueron criticados por ser considerados racistas e islamofóbicos, lo que causó gran revuelo antes de los premios Oscar y durante la promoción de su película "Emilia Pérez".

Por ahora, Karla Sofía Gascón no está incluida en el elenco de "Avengers Doomsday" ni en ningún otro proyecto del universo Marvel.

¿De narcotraficante a superheroína?

A pesar de la polémica, Karla Sofía no pareció incomodarse con la situación en redes y dejó claro que no descarta la posibilidad de unirse algún día a los héroes o villanos de Marvel. A través de sus historias en Instagram, la actriz reaccionó con optimismo, diciendo: "No lo descarten, quién sabe si Marvel tendrá, algún día, a la mejor superheroína o villana posible en sus filas".

La película Avengers Doomsday tiene programado su estreno para el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

Karla Sofía Gascón vuelve a sonreír

Tras enfrentar meses de críticas, Karla Sofía regresó a la escena pública en el Festival de Málaga, celebrado hace una semana en España, donde entregó el premio al mejor director. Durante el evento, la actriz habló por primera vez con la prensa y expresó su entusiasmo por comenzar nuevos proyectos laborales. Además, sus memorias, tituladas Lo que queda de mí, ya están disponibles, en las cuales hizo polémicas declaraciones, como: “Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”.

