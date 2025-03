Después de días intensos marcados por la polémica con "Emilia Pérez" y su derrota en los Premios Óscar 2025 como Mejor Actriz, Karla Sofía Gascón encontró un respiro al asistir al Festival de Málaga, uno de los eventos cinematográficos más importantes de España. La actriz desfiló por la alfombra roja este sábado 22 de marzo.

Gascón será una de las figuras clave de la celebración, ya que anunció en sus redes sociales que cerrará con broche de oro la ceremonia y otorgará el galardón a Mejor Director.

Para la ocasión, la actriz eligió un vestido completamente negro, un estilo que se ha convertido en uno de sus favoritos para este tipo de eventos. Optó por un diseño del diseñador español Michael Costello, con escote en V y mangas llamativas acompañadas de encajes. Completó su look con zapatillas al tono y joyas plateadas de Carrera y Carrera.

Su melena castaña, con ondas relajadas, y un maquillaje natural completaron el conjunto, destacando su sencillez y elegancia.

En entrevistas con medios locales, Gascón compartió que está iniciando una nueva etapa con mucha ilusión y que tiene varios proyectos en puerta.

Foto: Instagram oficial del Festival de Málaga.

El evento marca su primera aparición pública ante los periodistas desde la controversia generada por unos de sus viejos tuits que fueron considerados racistas e islamofóbicos. Tras ese escándalo, la artista había mantenido un perfil bajo, sin acudir a eventos como los Bafta, los Goya y la red carpet de los Premios Óscar, aunque estuvo presente en la ceremonia.

El 10 de marzo, Gascón recibió el galardón a Mejor Actriz en los Premios de la Unión de Actores. Conmovida, expresó: "Hace cinco años hacía funciones en México con apenas un espectador, y ya entonces me insultaban en redes sociales. Una semana atrás estuve en los Óscar, y algunos desearían verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, pero mi ilusión sigue intacta".

Karla Sofía aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su crecimiento personal: "No soy un robot, soy una mujer con virtudes y defectos, a veces un poco imbécil. Tengo una hija, y quiero dejarle un mundo mejor. He luchado contra el lado oscuro de mí misma, y lo he vencido".

Gascón recientemente presentó sus memorias, "Lo que queda de mí", un libro que ofrece una visión íntima de su vida, aunque aclara que no es una autobiografía.

