Karla Sofía Gascón, la protagonista de "Emilia Pérez", sigue agradeciendo los gestos positivos que ha recibido en medio de la polémica que la alejó de la temporada de premios a raíz de sus polémicos mensajes en redes de tinte xenófobo, ahora tocó el turno a la cantante Madonna.

La actriz española, nominada en los Oscar 2025, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la presume de un abrazo entre ella y Madonna, acompañó la instantánea en blanco y negro con un mensaje de agradecimiento para la artista de 66 años.

"Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por tu invitación a la fiesta que me diste después de los Oscar y por tus palabras de amor y fuerza. Te amo", se lee.

Karla Sofía extiende agradecimientos

La actriz aprovechó su mensaje para extender los agradecimientos para sus colegas profesionales de Hollywwod que en la ceremonia del Oscar 2025 se acercaron a ella para expresarle apoyo y palabras de admiración.

"Aprovecho también para agradecer a todos mis compañeros profesionales de Hollywood que me expresaron su apoyo y admiración esa noche, tanto en la gala como en la fiesta", se lee.

La publicación de la actriz Karla Sofía Gascón sobre Madonna.

"Emilia Pérez" era el filme más nominado en la edición 97 de los Oscar con sus 13 candidaturas, sin embargo, salió de la gala con solo dos estatuillas: la de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y la de mejor canción original gracias al tema "El mal".

La cinta francesa llegó a la gala más importante del cine desgastada por las críticas y lastrada por los polémicos tuits de tinte xenófobo publicados por Karla Sofía Gascón años atrás, y aunque ella ofreció una disculpa y denunció una campaña de odio en su contra, no pudo revertir su mala imagen.

Gascón asistió a la gala sin pasar por la alfombra roja; tras la premiación, compartió en Instagram un mensaje revelador:

"Gracias Emilia Pérez por haberme enseñado tantas cosas".

