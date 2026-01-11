Más Información

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

“Seguimos viviendo en el tiempo de la conquista”: entrevista con el escritor francés Éric Vuillard

“Seguimos viviendo en el tiempo de la conquista”: entrevista con el escritor francés Éric Vuillard

Claude Stresser-Péan, la mujer que se enamoró de los textiles indígenas mexicanos

Claude Stresser-Péan, la mujer que se enamoró de los textiles indígenas mexicanos

Réquiem por MTV

Réquiem por MTV

En los años 80, hablar del (virus de inmunodeficiencia humana) y del sida era un tabú, y quienes lo padecían eran objeto de e incluso de violencia física.

La cinta Filadelfia, con Tom Hanks, mostró el ambiente hostil que se vivía en contra de profesionistas contagiados y ha quedado como testigo de la época.

México entró al tema con las noventeras Sólo con tu pareja, ópera prima de Alfonso Cuarón, llevando en el estelar a Daniel Giménez Cacho, así como con Bienvenido Welcome, de Gabriel Retes, con Luis Felipe Tovar.

Lee también

Pero de pronto algo pasó a nivel internacional y se dejaron de hacer historias alusivas, apenas siendo rescatadas por algunos como Dallas Buyers Club, de 2013.

Tres décadas después de sus antecesoras, se encuentra en posproducción una nueva cinta mexicana que abordará el tema, justo en la década ochentera, cuando nadie sabía cómo atender los padecimientos.

Tiempo de jacarandas es el título, cuyo elenco es encabezado por Alejandro Puente, Gerardo Trejoluna y Karina Gidi, siendo la ópera prima de Francisco Sánchez Solís.

Lee también

“Es un drama familia ambientada en esa época, donde el hijo mayor está enfermo de sida y hay mucha condena. La familia no sabe cómo tratar el tema, hay ignorancia y mucho miedo”, comenta Gidi, quien interpreta a la madre.

La historia se rodó entre mayo y junio pasados, estando ahora en etapas finales para comenzar a festivalear y buscar salida en salas.

Sánchez Solís, el realizador, ha sido también productor de No me sigas y Párvulos: hijos del apocalipsis, ambas de terror, así como de la dramática Todos los incendios.

“Es importante que haya este tipo de historias, para que la gente vea que las cosas han cambiado, no es lo mismo que en esos tiempos”.

Lee también

En Tiempo de jacarandas también actúa la rockera Cecilia Toussaint, quien encarna a la suegra del personaje de Gidi.

Karina es uno de los rostros más reconocidos en el audiovisual mexicano, luego de haber debutado en cine con Demasiado amor, seguida por Abel y Los adioses, por la que ganó el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a Mejor Actriz. el año pasado estrenó la serie Chespirito: sin querer queriendo, en donde interpreta a la mamá de Gómez Bolaños.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]