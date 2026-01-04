Romper estándares y ganarse el cariño del público con su talento y carisma son metas cumplidas para la actriz española Blanca Martínez Rodrigo, quien en menos de cinco años logró su primer protagónico con la serie Mariliendre.

“Es una cosa que no pensé que podría pasar, sobre todo porque creo que las personas con físicos diversos estamos acostumbradas a ser los secundarios, así que espero que esto siga pasando, porque creo que es importante que cualquiera en casa pueda sentirse identificado con el protagonista de una historia”, comentó Blanca.

Nacida en la provincia de Huesca, Aragón, hace 28 años, Blanca comenzó su carrera con el cortometraje Indulto tardío (2021) y las series Todas las veces que nos enamoramos y Alimañas (2023).

Ahora, los productores Javier Calvo y Javier Ambrossi pensaron en ella para Mariliendre, serie de la plataforma Atresplayer, donde ya está disponible.

La historia se centra en Mery Román, una reina de la noche gay madrileña cuya chispa se va apagando con el tiempo.

“Ella está viviendo el duelo de perder amistades en el camino, de hacerse mayor y no cumplir estándares. La clave está en la relación que tenía con su padre, que es su amistad verdadera, él es único que no la abandona y que no la juzga por su cuerpo”.

Blanca explicó que el término “mariliendre” es para aquellas chicas que se rodean de amistades de la comunidad LGBT+. Al principio era algo despectivo, porque se les consideraba como mujeres que no encajaban en el estándar.

“Hoy en día todo eso ha evolucionado, yo no me lo tomo como algo despectivo, porque me siento orgullosa de ser una ‘mariliendre’, que mis amigos sean parte del colectivo”, comentó Blanca.

La serie le requería cantar, y aunque trabajó con un coach, al final se dio cuenta que no era lo suyo y dejó todo en manos de la cantante Bea Fernández, por lo que tuvo que entrenar su playback.

“Le hemos hecho un favor a toda España y al mundo de que yo no cante porque no se me da nada bien, pero creo el trabajo ha quedado muy bien”.