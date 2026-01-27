Tras casi 13 años de ausencia, Kangin se reencuentra con sus fans mexicanos, ya no como parte de Super Junior, grupo de k-pop que lo catapultó a la fama, pues está iniciando su camino como solista luego de separarse de la banda en 2019.

El objetivo del también actor surcoreano es posicionar su imagen en México y Latinoamérica, por ello, dice, está abierto a colaborar musicalmente con talento tricolor.

“Cuando pienso en la música mexicana siento mucha energía, tiene la capacidad de envolver a quien la escucha. En Corea no podría decirse que la música mexicana sea conocida de forma masiva, pero el interés por la música latina en general está creciendo, así que pienso que más personas descubrirán ese encanto en el futuro”, dijo.

Volver a México es casi como un sueño para Kangin; tiene el recuerdo fresco de la última vez que pisó territorio azteca (2013), por lo que agradece el amor que le demuestran, algo que creía ya no sucedería y lo hace pensar: ‘¿De verdad no estoy soñando al estar aquí?’”

“Recibir esta oportunidad para reencontrarme con mis fans tiene un significado muy profundo para mí. Tal como lo dice el título de la gira Stunning Together, mis fans y yo brillamos cuando estamos juntos, y el hecho de volver a conectar con ellos de esta manera es realmente muy especial para mí".