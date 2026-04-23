Jullisa recuerda que fue un accidente doméstico lo que le provocó los problemas de movilidad que, hoy, la obligan a usar un bastón. Sin embargo, desmiente que se encuentre en una situación de salud límite, como tanto se ha especulado.

En entrevista con "Ventaneando", la productora musical recordó la caída que vivó en 2022, mientras se encontraba en su cocina y que la llevó a ser hospitalizada.

Lee también: Julissa reaparece y habla de la situación legal de su hermano, Luis de Llano: "soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo"

Y, si bien, se recuperó satisfactoriamente, luego de someterse a uan cirugía, el accidente le dejó secuelas permanentes, como ella misma reconoce:

"No puedo caminar como antes, desde que me caí aquí en la cocina, tengo que andar con el bastón, pero bueno, ahí la llevo". explicó.

Esa fue la caída por la que tuvo mayores afectaciones físicas pues, en su momento, medios de comunicación reportaron que ya había sufrido algunas caídas previas y, con el incidente en la cocina, su condición física se agravó todavía más.

De hecho, llegó a mudarse con su primogénito, Benny Ibarra, a San Miguel de Allende, pero pronto tuvo que volver a la CDMX para ser hospitalizada.

Lee también: A 50 años del divorcio, Julissa y Benny ofrecen entrevista juntos: son vecinos y mejores amigos, incluída la esposa de él

En esa época, fue su hermana, Cecilia Fuentes, quien compartió en sus redes sociales una fotografía de la intérprete de "La favorita del profesor", en la camilla del Hospital Español donde fue atendida.

Desde hace poco más de un año, diferentes portales han sugerido que la salud de la fundadora de La Onda Vaselna atravesaba momentos críticos relacionados con la pérdida de capacidad de movimiento.

Fue su exesposo, Alejandro Ibarra, quien aclaró que, se encontraba bien y que, él y su esposa actual era quienes se encargaban de asistirla y acompañarla al doctor, así como ir en búsqueda de sus medicinas, pues todos viven en una misma casa, junto a otro de los hijos que tiene en común, Alex Ibarra y las hijas de este.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc