La amistad que Julissa y Benny han construído, desde que se divorciaron, ha sido todavía más extensa y duradera que su propio matrimonio. Tras cinco años de casados, la expareja supo dejar atrás las diferencias y ahora, más de 50 años después, viven prácticamente juntos y la esposa de él, Lilia Blanco, lo aprueba y es, además, también muy amiga de la artista.

Julissa y Benny viven a sólo un patio de distancia; la productora de teatro pasa sus días en su casa de toda la vida y, el rockero y su esposa, habitan un departamento que los hijos que comparten (Benny y Alejandro) acondicionaron para que su progenitor estuviera más cerca de su madre.

En entrevista con Matilde Obregrón, reconocieron que, en la actualidad, son muy grandes amigos, a tal grado que, Benny, que le encanta cocinar, visita a Julissa todos los días para ofrecerle el guiso que, ese día, haya preparado para él y Lilia.

"Nosotros somos muy amigos y nos llevamos muy bien, vivimos patio de por medio, tenemos cuatro nietos, en común, y dos hijos; viene a verme cuando estoy desayunando y me ofrece chilaquiles, pero si yo ya estoy con la quesadilla, le digo que al ratito, luego me lo trae o, estoy viendo la tele, y llega con un mollete o un hotdog, él y su esposa Lili, cocinan increíble", puntualizó la actriz.

Benny aclaró que Lilia no tiene ningún problema con el hecho de que sea tan cercano a Julissa, pues ella también está incluída en todos los planes que comparte con su exesposa.

"Ella es igual que yo, ella también coopera y, cuando salimos, salimos los tres, vamos a donde tenemos que ir, ya sea a los doctores, a la farmacia, vamos al teatro, vamos a la ANDA y vamos los tres juntos", aclaró el cantante.

Julissa y Benny Ibarra estuvieron casados cinco años, producto de su matrimonio, tuvieron a Benny y Alejandro. Foto: Especial

Y, si bien, se podría creer que su buena relación se debe a que su divorcio tuvo lugar hace más de 50 años, Julissa rememoró que, al día siguiente de separarse, se reunieron para hablar de algunos detalles de la obra que estaban por montar y, en ese encuentro, Benny ya iba acompañado de quien sería su pareja por los próximos seis años, una bailarina inglesa que identificaron con el nombre de Julia, situación que no le produjo ningún conflicto.

También recordaron que el motivo de su ruptura se debió a que, el músico era muy "ojo alegre" y, Julissa, descubrió que la había engañado con la actriz Alma Muriel, motivo por el que perdió todo interés de seguir a lado de Benny.

En esa época, Benny hijo tenía sólo tres años y Alejandro ocho meses.

La expareja también rememoró cómo fue que se conocieron, cuando ambos viajaron en la misma gira de la Caravana Corona, un espectáculo que viajaba, con diferentes artistas, alrededor de toda la República.

"Ahí en la Caravana nos conocimos, yo no sabía quién era y, él, no sabía quién era yo".

Y, cuando tomaron la decisión de casarse, Julissa contó que no le avisó a su madre, Rita Macedo, quien -además-, no tenía idea de que era novia del rockero, sino que se enteró meses después.

"Ni mi papá (Luis de Llano Palmer) ni mi mamá sabían de Benny, nos casamos y, como a los tres meses, supieron, no hay ni una sola foto (del matrimonio), no nos dejarmos que nos sacaran fotos, no había nadie, nomás nosotros", dijo.

El público conoció su relación hasta un año más tarde, cuando Raúl Velasco presentó la acta civil de su matrimonio, en televisión.

