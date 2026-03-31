“Ya de camino a casa. Seguimos aquí de pie”, escribió en su cuenta de Instagram el cantante Julio Preciado, luego de haber sido hospitalizado recientemente.

En las últimas horas, medios de comunicación reportaron que el intérprete de “Dos hojas sin rumbo” había sido internado en Mazatlán, Sinaloa, aunque en un inicio se desconocían los motivos.

Sin embargo, el propio Preciado tranquilizó a sus seguidores al compartir un video en el que explicó que todo se trató de un “susto” durante el fin de semana.

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“Buenas noches a todos, todo bien, no se preocupen, fue un susto nada más, una neumonía atípica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien, no se preocupen por mí, todo al 100”, expresó.

El cantante también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que recibió: “Aquí estamos listos para la batalla, la que sigue, la que sigue, gracias a Dios. Dios me quiere tener aquí en la tierra y creo que soy un consentido de Dios”.

Julio señaló que ahora deberá tener mayores cuidados. El próximo 9 de abril se presentará en el Auditorio Nacional de la CDMX .

¿Qué es una neumonía atípica?

La neumonía atípica, de acuerdo con la Mayo Clinic, es una infección pulmonar provocada por bacterias distintas a las que causan la neumonía típica. Suele presentar síntomas más leves y, en algunos casos, signos que no se limitan a los pulmones, como dolor de cabeza, fiebre baja, dolor en las articulaciones, diarrea y vómito.

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Entre los patógenos más comunes se encuentran Mycoplasma, Chlamydia y Legionella. Esta última puede empeorar durante los primeros cuatro a seis días antes de presentar mejoría, mientras que las infecciones por micoplasma y clamidia suelen ser más leves.

¿Qué enfermedades ha enfrentado Julio Preciado?

El cantante, quien ha formado parte de agrupaciones como Banda Limón y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, ha enfrentado diversos problemas de salud. En 2019 recibió un trasplante de riñón debido a una insuficiencia renal derivada de la diabetes, padecimiento que también lo llevó a someterse a hemodiálisis.

Además, ha presentado problemas de presión arterial y en 2021 contrajo Covid-19, del cual logró recuperarse sin secuelas graves.

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