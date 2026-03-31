Más Información

La colección Gelman volverá en 2028 por Ley de Aduanas: Claudia Curiel de Icaza

La colección Gelman volverá en 2028 por Ley de Aduanas: Claudia Curiel de Icaza

Cranegrura, una obra de la italiana Camilla Alberti creada desde las ruinas

Cranegrura, una obra de la italiana Camilla Alberti creada desde las ruinas

Juan Villoro: “La FIFA es una fuerza de ocupación” 

Juan Villoro: “La FIFA es una fuerza de ocupación” 

Historia de la pandemia: testimonios del encierro

Historia de la pandemia: testimonios del encierro

¿Quién es Minerva Reynosa Álvarez, nueva coordinadora Nacional de Literatura?

¿Quién es Minerva Reynosa Álvarez, nueva coordinadora Nacional de Literatura?

Nombran a Minerva Reynosa Álvarez nueva Coordinadora Nacional de Literatura

Nombran a Minerva Reynosa Álvarez nueva Coordinadora Nacional de Literatura

“Ya de camino a casa. Seguimos aquí de pie”, escribió en su cuenta de Instagram el cantante , luego de haber sido hospitalizado recientemente.

En las últimas horas, medios de comunicación reportaron que el intérprete de “Dos hojas sin rumbo” había sido internado en Mazatlán, Sinaloa, aunque en un inicio se desconocían los motivos.

Sin embargo, el propio Preciado tranquilizó a sus seguidores al compartir un video en el que explicó que todo se trató de un “susto” durante el fin de semana.

Lee también:

“Buenas noches a todos, todo bien, no se preocupen, fue un susto nada más, una neumonía atípica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien, no se preocupen por mí, todo al 100”, expresó.

El cantante también aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que recibió: “Aquí estamos listos para la batalla, la que sigue, la que sigue, gracias a Dios. Dios me quiere tener aquí en la tierra y creo que soy un consentido de Dios”.

Julio señaló que ahora deberá tener mayores cuidados. El próximo 9 de abril se presentará en el Auditorio Nacional de la CDMX .

¿Qué es una neumonía atípica?

La neumonía atípica, de acuerdo con la Mayo Clinic, es una infección pulmonar provocada por bacterias distintas a las que causan la neumonía típica. Suele presentar síntomas más leves y, en algunos casos, signos que no se limitan a los pulmones, como dolor de cabeza, fiebre baja, dolor en las articulaciones, diarrea y vómito.

Lee también:

Entre los patógenos más comunes se encuentran Mycoplasma, Chlamydia y Legionella. Esta última puede empeorar durante los primeros cuatro a seis días antes de presentar mejoría, mientras que las infecciones por micoplasma y clamidia suelen ser más leves.

¿Qué enfermedades ha enfrentado Julio Preciado?

El cantante, quien ha formado parte de agrupaciones como Banda Limón y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, ha enfrentado diversos problemas de salud. En 2019 recibió un trasplante de riñón debido a una insuficiencia renal derivada de la diabetes, padecimiento que también lo llevó a someterse a hemodiálisis.

Además, ha presentado problemas de presión arterial y en 2021 contrajo Covid-19, del cual logró recuperarse sin secuelas graves.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Pa’ que me cuide” Wendy Guevara presume que Omar García Harfuch la sigue en Instagram y desata furor. Foto: Tomada TikTok @soywendyguevaraoficial / CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

“Pa’ que me cuide”: Wendy Guevara presume que Omar García Harfuch la sigue en Instagram y desata furor

Anne Hathaway da cátedra de estilo con minivestido de lentejuelas en promo de ‘El Diablo Viste a la Moda’ en México. Foto: EFE / Hugo Salvador / El Universal

Anne Hathaway da cátedra de estilo con minivestido de lentejuelas en promo de ‘El Diablo Viste a la Moda’ en México

De LCDLF a ser jefe de gobierno de la CDMX. Sergio Mayer revela sus planes políticos: “Puedo lograrlo”. Foto: Instagram

De 'LCDLF' a ser jefe de gobierno de la CDMX. Sergio Mayer revela sus aspiraciones políticas: “Puedo lograrlo”

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara desborda toda su belleza con espectacular vestido transparente a los 53 años

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”

[Publicidad]