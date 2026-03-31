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, actriz de "La rosa de Gualadupe", ha difundido un audio que recibió de, en el que la influencer con golpearla y, en el que además, no sólo se refiere a ella con adjetivos peyorativos, sino que afirma haber besado a la expareja de la actriz, Abel Castro, cuando, aparentemente, seguían en una relación.

Como una medida de protección, ese fue el motivo por el que la joven actriz decidió exhibir el audio que Isa, conocida por su participación en realitys como "Acapulco Shore" y "Los 50", responsabilizándola de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Empática con la situación personal de Castro que, en las últimas semanas, habló públicamente de la violencia física y psicológica ha ejercido en su contra, Frida dijo que las amenazas y los insultos que ha recibido tampoco deben de ser justificados.

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"Hay algo que he aprendido, ser humano implica equivocarse, pero también hacerte responsable de lo que haces, no todo lo que duele, justificas cómo actúas".

Fue entonces que Urbina narró que fue hace poco que recibió el audio de Isa y que, si bien, en su momento, decidió no hablar públicamente de los hechos, cayó en la cuenta de la importante que es, para sí misma, poner límites cuando su integridad es vulnerada o puesta en peligro.

"Podría quedarme callada, pero hoy decido hablar y no desde la inteción de atacar a nadie, cada quien es responsable de lo que dice, de lo que hace y yo, hoy, decido hacerme responsable de mí, de mis limites y de mi bienestar".

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Así, la actriz muestra que -en el audio- la influencer le expresa que, durante la amistad que la unió a Abel, quien fuera esposo de Frida alrededor de un año, llegó a tener acercamientos que implicaban mucha más intimidad.

"O sea, el día que yo te tenga enfrente, te rompo a verg*zos, Abel es mi superamigo, me ha lamido los pezoncitos, nos hemos dado besos y asi...".

También afirmó tener la certeza de que Abel le fue infiel, durante uno de los viajes que, aparentemente, Frida habría financiado a su exesposo para que este pudiera viajar.

"Le pagaste un viaje y te puso el cuerno con la primera que se le puso enfrente, tan guapa no eres mam*n, porque eres una pinch* perra, maldita, desgraciada".

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También mostró que, en la nota de voz, Castro conjeturó que, si su matrimonio terminó -en junio del 2025- había sido, probablemente, porque la madre de este no habría estado conforme con las raíces de Frida, a quien denominó como "naca" en varios momentos, durante la duración del audio.

"Abel te dejó porque eres una pinch* naca, wey, seguro su mamá le dijo ´wey, yo no quiero tener un nieto con los genes de una pinch* india´, pinch*s brazos de calaca, de naca, como son las nacas: tus pinch*s fans son los que te ven en ´La rosa de Guadalupe´, de ´lady cucaracha´ porque eso es lo que eres, eres una cucaracha, eres flaca por ser naquita, tanto dinero tienes y tanto has logrado que arréglate esa panza, conmigo no te metas, porque, te metes conmigo y te metes con el p*to diablo, más te vale que ni contestes ¿eh?".

Hasta el momento, Isa no ha hecho ningún pronunciamiento a través de sus redes o algún comunicado oficial.

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