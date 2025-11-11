Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

está recibiendo una ola de críticas en sus redes sociales después del incidente que protagonizó en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, el llamado "Gigante de la Banda" se molestó tras el retraso de su vuelo a Mazatlán, y se desquitó con gritos y majaderías hacia los empleados de la aerolínea Volaris.

El momento se viralizó en redes sociales, donde se observa al cantante de 58 años manotear y llamar "títeres" a dos empleados de la citada aerolínea; momentos después se observa al intérprete de banda salir del lugar en silla de ruedas.

En X (antes Twitter), criticaron la actitud del intérprete, tachándolo de clasista y majadero, pues varios coincidieron con que los empleados no tienen la culpa del retraso del avión.

Lee también:

Julio Preciado recibe críticas en redes

En redes sociales le están lloviendo las críticas a Julio Preciado después de la manera con la que trató a empleados de una aerolínea debido a que su vuelo hacia Culiacán se retrasó varias horas.

Aunque varios usuarios coincidieron con que son muy molestos los retrasos, les pareció excesivos los insultos y la manera de comportarse de Preciado, quien con groserías y pegando en la mesa, exigió que lo canalizaran con la autoridad.

"¿Y los empleados que culpa tienen? No entiendo a la gente que insulta y se pone loca con los trabajadores como si de ellos dependiera que un vuelo salga a tiempo". "Los cantantes endiosados descubriendo los problemas comunes de los mortales".

En su video más reciente publicado en Instagram, se leen decenas de comentarios en su contra criticando su actitud.

"Señorón, era tu fan número 1 pero después de ver cómo le hablaste a un trabajador de la aerolínea se me hizo una actitud que no". "Viejo prepotente, pero después casi se infartaba que hasta en silla de ruedas tuvo que salir". "¡Qué tal mi títere! ¿Quien le enseñó modales a usted?". "Qué corriente se dejó ver en el aeropuerto 'maestro'", se lee entre los comentarios.

Julio Preciado recibe críticas en sus redes por su comportamiento en el aeropuerto de Tijuana.
Julio Preciado recibe críticas en sus redes por su comportamiento en el aeropuerto de Tijuana.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]