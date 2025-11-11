Julio Preciado está recibiendo una ola de críticas en sus redes sociales después del incidente que protagonizó en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, el llamado "Gigante de la Banda" se molestó tras el retraso de su vuelo a Mazatlán, y se desquitó con gritos y majaderías hacia los empleados de la aerolínea Volaris.

El momento se viralizó en redes sociales, donde se observa al cantante de 58 años manotear y llamar "títeres" a dos empleados de la citada aerolínea; momentos después se observa al intérprete de banda salir del lugar en silla de ruedas.

En X (antes Twitter), criticaron la actitud del intérprete, tachándolo de clasista y majadero, pues varios coincidieron con que los empleados no tienen la culpa del retraso del avión.

Lee también: "La verdad Yolanda Andrade no sabe ni lo que tiene, es una guerrera", dice Julio Preciado

El cantante Julio Preciado dio unos manotazos y pegó unos gritos a personal de #Volaris, por un retraso en su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/zZbJnjVQyZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 11, 2025

Julio Preciado recibe críticas en redes

En redes sociales le están lloviendo las críticas a Julio Preciado después de la manera con la que trató a empleados de una aerolínea debido a que su vuelo hacia Culiacán se retrasó varias horas.

Aunque varios usuarios coincidieron con que son muy molestos los retrasos, les pareció excesivos los insultos y la manera de comportarse de Preciado, quien con groserías y pegando en la mesa, exigió que lo canalizaran con la autoridad.

"¿Y los empleados que culpa tienen? No entiendo a la gente que insulta y se pone loca con los trabajadores como si de ellos dependiera que un vuelo salga a tiempo". "Los cantantes endiosados descubriendo los problemas comunes de los mortales".

En su video más reciente publicado en Instagram, se leen decenas de comentarios en su contra criticando su actitud.

"Señorón, era tu fan número 1 pero después de ver cómo le hablaste a un trabajador de la aerolínea se me hizo una actitud que no". "Viejo prepotente, pero después casi se infartaba que hasta en silla de ruedas tuvo que salir". "¡Qué tal mi títere! ¿Quien le enseñó modales a usted?". "Qué corriente se dejó ver en el aeropuerto 'maestro'", se lee entre los comentarios.

Julio Preciado recibe críticas en sus redes por su comportamiento en el aeropuerto de Tijuana.

Lee también: ¡Julio Preciado celebra la llegada de su nieto!: "Soy el abuelo más feliz"

rad