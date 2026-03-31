Fran Drescher y Charles Shaughnessy, quienes encarnaron a Miss Fine y Mr. Sheffield en la exitosa serie "La Niñera", se reencontraron a 33 años del estreno de la comedia estadounidense, y basto una fotografía juntos para que los fans de la historia echaran a andar la nostalgia y les pidieran regresar.

El reencuentro se dio en el Rubicon Theater de Ventura, California, donde los actores disfrutaron de "Somebody to Love", una obra escrita por Rob Sternin y Prudence Fraser, dos de sus excompañeros en la famosa serie.

“La señorita Fine y el señor Sheffield se reencuentran en el estreno del nuevo musical Somebody to Love, escrito por Rob Sternin y Prudence Fraser, productores ejecutivos y guionistas de The Nanny en el Rubicon Theater de Ventura, California", escribió la actriz en su feed junto a una imagen donde se la ve muy sonriente junto a su excompañero de set.

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Fran Drescher como Fran Fine y Charles Shaughnessy como Maxwell Sheffield marcaron una época en la televisión mundial. Los actores se reencuentran en marzo de 2026.

En diciembre de 2025, Charles Shaughnessy, de 71 años, recordó cuando conoció a Fran Drescher, una invitación a comer pasta a su casa fue la antesala de una exitosa relación laboral y de una amistad.

"Conocí a Fran en una tarde lluviosa de Los Ángeles en una oficina de casting cerca de Park La Brea. Ella usaba negro chic, yo llevaba botas amarillas de goma. ¡Era una pareja hecha en el cielo! Lo primero que hizo después de que me ofrecieran el trabajo de Max Sheffield fue invitarme a mí y a mi esposa a una deliciosa pasta casera en su casa en Hancock Park. Es curioso cómo la comida se convirtió en un tema. La recuerdo llegando al estudio el primer día de ensayos para nuestro piloto con un enorme caldero de salsa de carne. Pero lo que dijo fue que íbamos a ser su 'familia? durante el tiempo y que ella nos iba a cuidar a todos con la tenacidad, calidez y cuidado de una leona", apuntó.

Shaughnessy acompañó su anécdota con un fotografía junto a Fran, actualmente de 68 años de edad.

Fran Drescher y Charles Shaughnessy en 2025.

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