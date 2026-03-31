Danica McKellar, la actriz que le dio vida a Winnie Cooper en la serie "Los años maravillosos", felicitó a Josh Saviano por sus 50 años de edad, recordó que cuando se conocieron en la mítica historia de 1988, tenían ella tenía apenas 13 y Josh, quien decían que era Marilyn Manson, 12.

El elenco principal estaba encabezado por la familia Arnold y los amigos cercanos de Kevin, encarnado por Fred Savage, mientras que Josh Saviano le dio vida a Paul Pfeiffer, el mejor amigo de Kevin, conocido por sus anteojos y alergias.

En esos años se decía que el entonces actor infantil Josh Saviano era nada más y nada menos que Marilyn Manson, cantante de metal, pop electrónico, rock gótico y la música industrial, algo que Danica McKellar menciona en la felicitación a Josh.

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"¡Feliz 50 cumpleaños a mi co-estrella de los años maravillosos Josh Saviano! Dios, qué lejos hemos llegado... ¡Nos conocimos como pre-adolescentes y ahora estamos en nuestros 50!..Sí, Josh interpretó al mejor amigo Paul Pfeiffer, y no, no es también Marilyn Manson. (¿Alguien más recuerda ese rumor? ). Agradecida de haber permanecido en contacto a lo largo de los años. ¡Por los próximos 50 amigo!", se lee.

La actriz acompañó su mensaje con una serie de fotos de cómo se veían antes ya de cómo se ven ahora, y desató decenas de comentarios llenos de nostalgia por parte de sus fans.

Josh Saviano y Danica McKellar interpretaron a Paul Pfeiffer y a Winnie Cooper en la serie "Los años maravillosos".

¿Por qué se dijo que Josh Saviano era Marilyn Manson?

El rumor de que Josh Saviano era en realidad Marilyn Manson es una de las leyendas urbanas más famosas de los años 90 y se originó poco después de que la serie terminara en 1993.

La serie "Los años maravillosos" es una comedia dramática que narra la transición de la niñez a la adultez de Kevin Arnold en los suburbios de Estados Unidos entre 1968 y 1973.

Tras el final de la serie, Josh Saviano se retiró de la actuación para enfocarse en sus estudios, lo que generó un "vacío" que el público llenó con teorías especulativas.

Los cibernautas señalaban una semejanza entre las facciones de Saviano, especialmente su nariz y ojos, y las de Brian Hugh Warner, el nombre real de Marilyn Manson, quien actualmente tiene 57 años.

Danica McKellar y Josh Saviano mantienen una amistad, se conocieron hace 38 años en la serie "Los años maravillosos".

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