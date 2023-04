Julián Figueroa e Imelda Garza querían tener más hijos

Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón pensaban en agrandar la familia y dar a José Julián, su único hijo, una o un hermanito, así lo revelaron en una entrevista que concedieron hace cuatro años, época en que confiaron cómo fue su etapa como padres primerizos, pues recordaron que cuando nació su bebé, despertaban cada cinco minutos para cerciorarse de que su pequeño respirase, sin embargo, siempre contaron con el apoyo de Maribel Guardia que era quien los alentaba a salir, pese a tener un hijo recién nacido, pues como abuela quería pasar tiempo con su nieto.

Julián Figueroa cambió la fiesta por la música

El paso inicial en esta carrera lo llevó con la publicación de su primer disco "Volaré". Foto: Instagram. @julian_f.f

Matilde Obregón revivió una entrevista que realizó a Julián hace cuatro años, cuando el cantante tenía 23 años, y en la que le confió que, en realidad, no era un joven que saliera de fiesta con sus amigos porque esa etapa la vivió cuando era muy chiquito, pues confesó que él fue la "mala influencia" de su bolita de amigos, sin embargo, con el paso de los años y por el compromiso que sentía por la música, dejó atrás la fiesta y los intereses de juventud para enfocarse en sus sueños; convertirse en un destacado compositor.

"Para empezar, muchas veces los fines de semana; los domingos o los sábados, estoy trabajando, que es cuando son mis presentaciones a caballo, mis conciertos y con el tiempo he aprendido a madurar, sobre todo con mi carrera que es de mucha disciplina y, ahora, para un concierto tengo que estar al 100 porque si no me ando quedando ahí arriba del caballo", destacó.

Pero no sólo su carrera lo llevó a convertirse en un ser humano con mayor conciencia, sino el hecho que a muy corta edad decidió construir una familia a lado de Imelda Garza Tuñón, su pareja y con quien sostuvo un noviazgo desde el 2013, época en que se conocieron en una fiesta de amigos en común, de acuerdo con lo que revelaron juntos a la periodista mexicana. Fue en esa entrevista que Ime constató que Julián recordaba casi de memoria el momento en que hablaron por primera vez.

Así se conocieron Imelda y Julián

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa se hicieron novios en 2013, se casaron en 2017 y tuvieron a su primer hijo al día siguiente. Foto: Instagram

Durante la entrevista, Figueroa contó a Obregón que todo sucedió una ocasión en que viajó a Monterrey, ciudad de la que es originaria Ime, y ambos coincidieron en una fiesta. Fue así que el músico se acercó a hablarle en cuanto la vio y le indicó que hacía mucho tiempo ninguna mujer había causado la impresión que ella le produjo con tan sólo verla.

"La vi en una fiesta, en una comida, me le acerqué y le dije: ´-Hace muchísimo tiempo que una mujer no me impresionaba y tú me impresionaste´", recordó Julián, anécdota que Garza Tuñón afirmó que había sucedido tal y como el contaba, aunque tuvo que reconocer que, en principio, no se llevaban muy bien, por lo que fue que con el paso del tiempo y las múltiples conversaciones que sostuvieron se percató de la química que existía entre ellos.

Se enteraron del embarazo de Imelda ¡hasta el sexto mes!

El pequeño José Julián cumplirá seis años el próximo 2 de mayo. Foto: Instagram

Otro de los momentos que revivieron a lado de la periodista mexicana fue cuando se enteraron que estaban esperando a su primer hijo, pues no fue sino hasta el sexto mes de embarazo que Imelda y Julián cayeron en la cuenta de que la joven estaba embarazada, pues Garza Tuñón confió que, por aquella época, era practicante de danza aérea por lo que -por el rendimiento al que estaba acostumbrado su cuerpo- no atravesó los síntomas habituales que indicarían que estaba en estado de gestación.

"No tuve los síntomas del embarazo, hasta los seis meses empecé a sentir como una bola aquí", explicaba mientras se tocaba el vientre. "Y yo de: ´-¿Qué está pasando?´ y mi familia me decía: ´-Tienes algo, ve y chécate´, que voy y me checho y zaz, y que se llama José Julián y que es niño", relató mientras cargaba en sus brazos que no dejaba de jugar.

Julián e Imelda querían otro hijo

Julián Figueroa y su hijo, José Julián cumplían años el mismo día; este 2 de mayo, el músico alcanzaría los 28 años, mientras que su unigénito cumplirá los seis años. Foto: Instagram

Tras conocer que estaba embarazada, Julián tenía muchas ilusiones de la llegada del bebé porque, tiempo antes, tuvo un sueño en el que tenían un hijo que era idéntico a él y que llamarían igual que su padre, por lo que al nacer su hijo lo nombraron igual que él. Fue en ese momento, cuando Obregón les preguntó si estaban interesados en tener más hijos, a lo que ambos contestaron, sin dudarlo ni un segundo, con una respuesta positiva, sin embargo, dejaron en claro que aunque estaba dentro de sus planes querían esperar un par de años.

"No tan pronto, unos tres años tal vez, pero sí queremos tener otro hijo, pero salir de esa y luego ya porque, la verdad, nosotros no tenemos niñera, entonces el jale es nuestro todo el día; tener ahorita a este chamaquito que es hermoso pero es una balita y aparte tener un recién nacido, o sea era chiquito y no dormíamos, me despertaba cada cinco minutos para ver si estaba dormido, lo ves tan chiquito e indefenso", señaló.

Julián Figueroa fue un padre presente para José Julián, asegurando que llegó a su vida como parte del destino, pues ambos nacieron un 2 de mayo. Foto :Instagram

Finalmente, Julián destacó la forma en que la llegada de José Julían le había cambiado la vida, pues destacó que tener un hijo era una vida de la que un padre tiene que responsabilizarse de su crianza para que se convierta en una persona que ayude a transformar al mundo: "Tienes que encaminarlo, que contribuya con un granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor y eso es responsabilidadde los padresy, sobre todo, yo reinar con el ejemplo, ser un hombre bueno para que mi hijo siga mis pasos, un hijo te traer muchísimo propósito".

Para Julián el nacimiento de su hijo fue el destino, pues ambos nacieron el mismo día, un 2 de mayo.



