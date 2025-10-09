A menos de 24 horas de que Paty Sirvent hiciera el anuncio de que Jeans regresará, las integrantes de JNS; Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, a través de Bobo Producciones, han aclarado que ellas no formaran parte de ese reencuentro, del que nunca tuvieron conocimiento sino hasta el día de ayer, cuando la cantante dio la noticia por medio de sus redes sociales.

El anuncio que hizo Sirvent ha causado confusión entre los fanáticos del grupo pues, en un video, la cantante afirma que volverá a reanudar el proyecto con sus compañeras, sin especificar quiénes de las jóvenes que participaron en él se refería.

A lo largo de los 12 años de Jeans, su alienación cambió de forma frecuente, sin embargo, las integrantes más recordadas son las que hoy conforman JNS, nombre que adoptaron luego de su primer reencuentro, en 2015, en búsqueda de no seguir pagando el permiso de anunciarse como Jeans a su exmánager y creador del grupo, Alejandro Sirvent.

Lee también: Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans, ¿cuáles fueron los problemas que rodearon al grupo durante su haber?

Por ello, cuando Paty habló de un reencuentro, a 30 años de que se formara el grupo, en redes fue cuestionada acerca de con quiénes emprendería este proyecto y, aún sin que la cantante, también conocida como "Paty Lu" aclarase sus dudas, las integrantes de JNS lanzaron un comunicado.

El documento, firmando por el grupo y Bobo Producciones aclara que ninguna de sus integrantes formará parte de ese concpeto.

"Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado el día de ayer por Paty Sirvent a través de sus cuentas oficiales".

Lee también: Regina Murguía agradece a la vida tras superar cirugía contra el cáncer

El comunicado, además, precisa que Sirvent no dio a conocer a sus excompañeras, de manera previa, su intención de reanudar el grupo y que, así como el público general, se enteraron de la noticia a través de las redes sociales.

"Las integrantes de JNS tuvieron conocimiento de dicho anuncio a través de las redes sociales, al igual que el público y no están involucradas en ninguna etapa de dicho proyecto".

Finalmente explicó que el nombre de JNS pertenence tanta a la casa productora como a cada una de las integrantes del grupo.

"El nombre JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo anterior la marca registrada JNS no puede ser utilizado en ningún proyecto sin la autorización expresa, y por escrito, a Bobo Producciones".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc