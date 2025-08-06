Más Información

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

¿Quién hay ahí dentro cuando tu padre ya no te reconoce?, la pregunta que detonó "Madre de corazón atómico"

¿Quién hay ahí dentro cuando tu padre ya no te reconoce?, la pregunta que detonó "Madre de corazón atómico"

PRI cuestiona el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura federal

PRI cuestiona el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura federal

Desde la tranquilidad de su recámara, acostada en el sofá, en pijama y acompañada de su perro pug,, integrante de JNS, compartió una imagen que transmite calma y gratitud tras la operación a la que fue sometida por cáncer de colon.

“Como saben, hace poco pasé por una intervención importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí profundamente transformador. Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza y conciencia”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Regina también reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia, subrayando la importancia de la salud y del amor propio: “Hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos”.

Lee también:

La artista aprovechó para agradecer a quienes la apoyaron durante el proceso: “Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca”.

Regina Murguía agradece una nueva oportunidad de vida. Foto: Instagram oficial.
Regina Murguía agradece una nueva oportunidad de vida. Foto: Instagram oficial.

A principios de julio, la cantante había compartido desde una cama de hospital que sería sometida a un procedimiento para extirpar un pólipo en el colon. Según la Mayo Clinic, un pólipo es una pequeña acumulación de células en el intestino grueso que, si no se atiende a tiempo, puede derivar en cáncer colorrectal.

“Pues recen por mí, que todo salga bien. Y si Dios quiere, en agosto ya estaré lista para continuar los conciertos”, dijo en aquel momento Murguía frente a los medios.

Lee también:

Se confirma su diagnóstico de cáncer

Aunque Regina no dio detalles específicos sobre su enfermedad, su amiga cercana y compañera de grupo, Angie Taddei, confirmó en entrevista con Ventaneando que la operación fue todo un éxito.

“Nos metimos un buen susto, pero fue una intervención perfecta. Salió muy bien y ahora está en Mérida tomando aire... ya estará de regreso el viernes”, comentó Angie, señalando que fue un procedimiento complejo.

Gracias a esta acción médica, los doctores lograron eliminar a tiempo cualquier rastro maligno en el organismo de Murguía.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

¿De qué enfermó Yolanda Andrade? Asegura que "no tiene cura". Foto: IG / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade revela que padece dos enfermedades sin cura: "Me puedo morir antes que ustedes"

Vittoria Ceretti: quién es la modelo italiana que conquistó a Leonardo DiCaprio a los 50 años. Foto: AP/Instagram

¿Quién es Vittoria Ceretti, la joven modelo que rompió la “regla de los 25 años” de Leonardo DiCaprio?

Georgina Rodríguez. Foto: EFE

Georgina Rodríguez luce diminuto vestido negro en Instagram y marca tendencia

Muere actriz de la serie "The Walking Dead" por una enfermedad en el sistema nervioso. Foto: Kelley Mack /IG

The Walking Dead de luto: fallece Kelley Mack a los 32 años tras luchar contra una enfermedad neurológica