Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido vistos compartiendo tiempo juntos de manera discreta, lo que ha avivado los rumores de un posible romance. De acuerdo con una fuente cercana citada por "People", ambos han estado saliendo durante los últimos meses y aprovechando para conocerse mejor, aunque sin hacer pública su relación.

Las especulaciones en torno a la supermodelo, de 30 años, y el actor australiano, de 28, se intensificaron tras el primer fin de semana de Coachella, donde seguidores comenzaron a seguir de cerca sus apariciones y movimientos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el vínculo, lo que solo ha incrementado la curiosidad mediática.

No es la primera vez que coinciden: desde hace tiempo forman parte de círculos sociales similares. Elordi incluso asistió al cumpleaños de Jenner en 2022, y más recientemente fueron captados conversando en la fiesta de los Oscar organizada por "Vanity Fair", lo que alimentó aún más las versiones sobre su cercanía.

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Jacob Elordi lucio elegante con un traje negro de Bottega Veneta. Foto: Instagram @euphoria

Trayectorias y vida personal

Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo y figura clave del universo Kardashian-Jenner. Ha desfilado para casas como Chanel, Versace y Balmain, además de protagonizar campañas internacionales de moda y belleza. Paralelamente, mantiene su presencia como empresaria con su marca de tequila, 818, y como personalidad televisiva en "The Kardashians".

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En el terreno sentimental, Jenner ha sido vinculada con varias figuras del espectáculo y el deporte. Su relación más reciente fue con el cantante Bad Bunny, con quien terminó en diciembre de 2023 tras menos de un año. Antes, sostuvo un noviazgo intermitente de dos años con el basquetbolista Devin Booker, y también se le ha relacionado con Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky y Harry Styles. A pesar de ello, ha procurado mantener su vida privada con bajo perfil, asegurando en distintas entrevistas que considera sus relaciones algo “sagrado”.

Foto: Especial. Instagram @kendalljenner

Sobre el amor, la modelo ha confesado que cree en las conexiones inmediatas, incluso en el “amor a primera vista”, aunque reconoce que no es algo que experimente con frecuencia. También ha hablado de su deseo de formar una familia en el futuro, pero sin prisa, disfrutando por ahora de su independencia.

Por su parte, Jacob Elordi ha consolidado una carrera ascendente en Hollywood. Saltó a la fama con The Kissing Booth y posteriormente ganó reconocimiento con la serie Euphoria. Más recientemente, ha participado en proyectos de mayor peso como Priscilla y la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, posicionándose como uno de los actores jóvenes más solicitados de su generación.

En cuanto a su vida amorosa, Elordi ha sido relacionado con varias celebridades, entre ellas Zendaya, su compañera en "Euphoria"; la modelo Kaia Gerber; Olivia Jade y su coprotagonista Joey King. Al igual que Jenner, suele mantener su vida personal lejos de los reflectores, lo que ha contribuido a que cualquier nueva relación genere gran expectación.

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