Zayn Malik ha comenzado a modificar su agenda promocional tras el lanzamiento de su quinto álbum KONNAKOL, debido a problemas de salud que lo han obligado a pausar varias de sus actividades.

El exintegrante de One Direction fue hospitalizado el pasado viernes 17, noticia que compartió con sus seguidores a través de una historia en Instagram, donde publicó una imagen desde la cama del hospital:

“A mis fans: gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre. Ha sido una semana larga y sigo recuperándome de forma inesperada”, escribió. “Me rompe el corazón no poder verlos esta semana; no estaría en el lugar en el que estoy hoy sin ustedes y estoy muy agradecido por su comprensión”.

El cantante también agradeció al personal médico que lo atiende. “Son todos unos leyendas”, concluyó.

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Como parte de estos cambios, Malik canceló su aparición programada este martes en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde promocionaría su nuevo material. De acuerdo con una fuente citada por "People", la ausencia se debe a “recomendaciones médicas”.

Asimismo, se informó que el artista estaría recibiendo atención especializada, incluyendo la evaluación de un cardiólogo de alto nivel.

Entre sus compromisos recientes también se encontraba una visita a la tienda de vinilos Rough Trade Below en Nueva York, programada para el lunes, la cual también fue suspendida.

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Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre su diagnóstico.

Pese a esta pausa, Malik mantiene en pie el inicio de su gira, previsto para mayo en el AO Arena de Manchester, Reino Unido, con cierre programado el 20 de noviembre en Miami.