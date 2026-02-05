Más Información

se prepara para ofrecer el concierto más grande de su carrera en México. Después de presentarse en recintos como el Palacio de los Deportes, el exintegrante de One Direction pisará por primera vez el Estadio GNP Seguros, uno de los escenarios más importantes del país, como parte de su "The Konnakol Tour".

A través de las redes sociales, y tras varios días de rumores, el cantante británico confirmó su regreso a nuestro país tras casi un año de ausencia.

"Anunciando 'The Konnakol Tour', mi primera gira como artista principal en arenas y estadios", escribió Malik junto a un poster con todas las fechas oficiales.

La última vez que Zayn visitó la capital mexicana fue en marzo del 2025. En ese entonces consiguió agotar los dos boletos para dos fechas y desató la euforia entre sus fans; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, y es que tuvo que cancelar su último concierto por una infección estomacal.

Además del regreso de Zayn, 2026 también será testigo del regreso de otro One Direction: Harry Styles. El ganador del Grammy ofrecerá seis conciertos el mismo Estadio GNP Seguros, fechas que ya se encuentran completamente agotadas.

¿Cuándo y dónde se presentará Zayn Malik en México?

De acuerdo con información confirmada por OCESA, el intérprete de "Pillow" llegará a México en junio próximo para dar, hasta ahora, únicamente tres conciertos.

Aunque la gira por nuestro país será corta, Malik visitará algunas de las ciudades más importantes: Monterrey, Guadalajara y la CDMX.

  • Monterrey: 14 de junio - Estadio Borregos
  • Guadalajara: 17 de junio - Arena VFG
  • CDMX: 20 de junio - Estadio GNP Seguros

¿Cómo obtener boletos para los conciertos de Zayn Malik?

Los fans podrán adquirir los boletos en dos fases. Primero se hará una preventa exclusiva para clientes Banamex que arrancará este 13 de febrero en punto de las 14:00 horas. Mientras la venta general iniciará el 13 de febrero.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de las entradas.

