J Balvin confirmó que volverá a la Ciudad de México (CDMX) en 2026, después de su exitoso show en el Flow Fest, donde sorprendió a miles de fanáticos y celebró al reggaetón mexa interpretando éxitos como “Loco contigo”, “Con Altura” y “Blanco”, entre otros.

A través de redes sociales, por fin se dieron a conocer los detalles de su gira, en la que el reguetonero visitará al menos dos estados de la República Mexicana: Guadalajara el 17 de mayo y Monterrey el 20 de mayo.

De acuerdo con el cartel oficial, el concierto de J Balvin en CDMX se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el 14 de mayo de 2026. El intérprete colombiano promete sorprender al público tras retirarse temporalmente de la música en 2022.

La preventa Banamex para el concierto en CDMX será el jueves 27 de noviembre a las 11:00 de la mañana, mientras que la venta general se realizará el viernes 28 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tanto en taquillas como a través de Ticketmaster.

¡Aparten las fechas! 🔊 ¡J Balvin regresa a México en 2026! 😮‍💨🔥#PreventaBanamex: 27 de noviembre.

Venta general a partir del 28 de noviembre. pic.twitter.com/B4xeOOhCKA — Ocesa Total (@ocesa_total) November 24, 2025





Captan a J Balvin comiendo tacos callejeros

A través de su cuenta, José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se grabó esperando su orden en un puesto de tacos típico de la capital.

A diferencia de otros artistas, el cantante decidió alejarse de los locales gourmet y de las “salsas que no pican” para demostrar que no le teme a los tacos callejeros.

En el video, que se viralizó en Instagram, se observa a J-Balvín disfrutando del momento junto a su orden de tacos y burlándose de sus propios errores al grabar su reacción ante la comida típica mexicana.