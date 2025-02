Imelda Garza hace frente a las recientes declaraciones de Nagibe Abbud, quien fuera su excompañera en una agrupación musical, a través de las que aseguró que la joven no sólo consumía distintos tipos de estupefacietnes, sino que, todavía hoy, luego de ser denunciada de violencia familiar, sigue haciéndolo.

Mientras las autoridades la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes continúan con las investigaciones correspondientes en torno a la denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de su nuera, cerciorándose si la joven está apta o no para continuar con al crianza de su hijo José Julián, las historias alrededor de "Ime" persisten.

Y Nagibe, su excompañera en Finnix Pop, un grupo que trató de probar suerte en la música hace años, ha sido una de las personas que ha alzado la voz para contar cómo fue su experiencia con la joven, en la época que se trataron.

Ninguno de sus recuerdos con Imelda pareciera ser grato, pues Abbud ha afirmado que Imelda era bien conocida, por las integrantes por la banda, como una joven con severos problemas para controlar su forma de beber alcohol y ingerir sustancias ilícitas.

Recientemente, este lunes 24 de febrero, la joven sostuvo ante la prensa que, todo lo que ha dicho, es la verdad de los hechos y hasta agregó que está enterada de que Garza sigue contactando a los vendedores que, presuntamente, le proporcionaban drogas.

"Cien por ciento segura, Imelda compra drogas, Imelda se ha reencontrado con dealers, sí... Imelda miente, Imelda manipula, yo pensé que no era mala persona, pero después que vi todo y recapitulé todo, sí es mala persona", dijo Nagibe.

Ahora es Imelda que, a través de "Venga la alegría", dio su opinión con respecto a las declaraciones que Abbud ha hecho, poniendo en tela de juicio sus afirmaciones, pues expresó que no entiende de dónde podría la joven saber si ha contactado a vendedores de droga.

"Yo la aprecié mucho, creí que era buena persona, yo siempre creo en la gente, pues me equivoqué, no importa, pero ya de eso a que diga que sabe que, actualmente, compro drogas, o sea... ¿me la vende ella o cómo?, no entiendo de dónde saca eso", precisó.

Indicó que ni la joven ni Olivia Collins (mejor amiga de Maribel), quienes han sugerido que Garza fue la responsable de la muerte de su esposo, Julián Figueroa, tenían una relación directa con lo familia, por lo que no hay manera de que supieran qué pasar al interior de la casa de los Chacón Guardia.

"Estas dos personas, Olivia y Nagi, no eran suficientemente cercanas como para saber, tanto es así que, incluso mi hijo no reconoce a Nagibe ni siquiera en una fotografía, no tiene ni idea de quién es".

