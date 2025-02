El conflicto legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón, madre de José Julián Figueroa, sigue sin resolverse. Imelda está decidida a demostrar que puede hacerse cargo de su hijo, luego de que la actriz la denunciara por presunto delito familiar y negligencia en el cuidado del menor.

Hasta ahora, se sabe que la viuda de Julián Figueroa obtuvo un amparo, lo que ella considera un paso más para reencontrarse con el menor, de siete años, quien actualmente permanece bajo el cuidado de su abuela.

En medio de esta disputa y tras varios días de silencio, Tuñón compartió un video inédito de su fallecido esposo, acompañándolo con una importante promesa.

Maribel Guardia e Imelda Garza se conocieron en 2013, cuando la joven comenzó su relación con Julián Figueroa. Foto: Instagram

El video inédito de Julián Figueroa y su hijo José Julián

La tarde de este 18 de febrero, a través de su perfil de Instagram, Garza Tuñón posteó un emotivo momento del también hijo de Joan Sebastian, quien falleció en 2023, conviviendo con su hijo hace algunos años.

En el video, Julián aparece viajando en un auto junto a Tuñón, abrazando y besando a su pequeño.

Imelda escribió junto al clip: “Perdimos a uno y siempre va a vivir en nuestros corazones, pero quedamos dos y vamos a pelear”.

También dejó claro que su juramento es por Julián, por su hijo José Julián y por ella misma: “¡No nos pueden separar!”, expresó, dejando entrever el cariño que aún siente por su fallecido esposo.

Imelda Garza da un paso adelante

Hace una semana, a través de un comunicado en redes sociales, Imelda Garza Tuñón informó que un juez de amparo le concedió una suspensión de oficio y de plano contra la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la CDMX, luego de que estas entidades otorgaran a Maribel la tutela temporal de su hijo.

“Por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro Sistema de Justicia. Un Juez de Amparo nos ha otorgado una suspensión en contra de la Fiscalía y el DIF, debido a que son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo”, expresó.

Garza asegura que desde el 21 de enero no ha podido ver a José Julián, a pesar de tener la patria potestad, y acusa a ambas instituciones de intervenir en la separación y retención indebida del menor.

Asimismo, destacó que se nombró un representante legal para su hijo con la finalidad de garantizar el respeto a sus derechos y evitar cualquier daño emocional.

Por último, la joven actriz dirigió un mensaje a su exsuegra, instándola a frenar esta situación:

"Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”, concluyó.

*Con información de Mariel López.

Guardia acusó a su nuera de violencia familiar. Foto: Instagram.

