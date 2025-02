Casi nadie reconoció a Maribel Guardia en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante de 65 años iba completamente cubierta con una chamarra, gorra, lentes oscuros y cubrebocas.

La también actriz, quien actualmente tiene bajo sus cuidados a su nieto José Julián tras denunciar a su nuera Imelda Garza por supuesta violencia familiar, espera que más adelante el menor pueda estar con su madre, sólo es necesario, dijo, que se atienda para que pueda recuperar su salud al cien.

"Esperemos que después todo esto se solucione e Imelda pueda estar como debe de ser con su bebé como debe ser", expresó al programa "El Gordo y la Flaca".

Maribel Guardia fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Foto: "El Gordo y la Flaca"

Maribel compartió que su nieto está muy bien, lleno de amor, y va muy bien en la escuela, y resaltó que lo más importante es que el hijo de Julián Figueroa esté bien.

"Aquí lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mi, que él esté bien, que tenga lo que él necesita que es mucho amor y protección y cuidados; espero que tanto con ella como conmigo sea así, le pido a Dios que ella esté bien", expresó.

Maribel no ha tenido comunicación con Imelda por órdenes de la Fiscalía; Guardia ha tenido que cancelar diversos compromisos de trabajo para poder estar con su nieto.

Sobre la baja de peso de más de 10 kilos que ha sufrido a raíz del estrés por el asunto legal que enfrenta, Maribel se sinceró al decir que esa pérdida de kilos le vino bien.

"Estoy muy bien, la verdad es que me cayó muy bien esa bajadita de peso porque me veo muy flaca personalmente pero en la cámara me veo bien", expresó.

Imelda Garza compartió hace unos días que lleva más de un mes sin ver su hijo; la viuda de Julián Figueroa trabaja en un proyecto teatral de "La Sirenita", en el que encarna a la protagonista.

José Julián sigue viviendo con su abuela, la actriz Maribel Guardia. Su madre, Imelda Garza, comparte en redes que lo extraña.

