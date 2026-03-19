Cuando Ianis Guerrero decidió dejar la casa de sus padres e independizarse pensó que todo sería distinto.

“Iba al supermercado y dije: ‘ahora sí comeré lo que quiera, lo más cerdo que pueda’. Pero luego fue de ‘ah, necesito comida, una sopita, ¿quién lava los platos? La ropa sigue sucia...’”, recuerda divertido.

El actor considera que debió experimentar esa faceta para madurar. A esa experiencia, más otras anécdotas de conocidos suyos, le sacó jugo para poder escribir y protagonizar la comedia Hijo de familia, que estrena hoy en cines.

La película dirigida por Rafa Lara (El tamaño sí importa y Labios rojos) sigue a Bobby, un arquitecto treintañero que no desea salir de casa de sus padres y opta incluso por dormir en un sillón o en el suelo.

“Da miedo aventarse, cambiarse de casa, pero hay un momento en que la vida misma te va empujando a hacerlo”, reflexiona el actor.

Hijo de familia fue una de las películas más afectadas por el arribo de la pandemia del Covid-19. Comenzó su rodaje en Guadalajara durante el primer trimestre de 2020 y, cuando le faltaban dos semanas para concluir, todo se detuvo.

La producción logró concluirse dos años después del confinamiento, lo que significó que parte del equipo ya no pudiese estar por otros compromisos, además de que el mismo elenco había cambiado físicamente, ya sea por el tiempo o por estar en otros rodajes.

“Es parte de la magia, se trataba de levantarse y seguir adelante”, comenta Rafa Lara.

Alicia Jaziz, quien interpreta a la amiga del personaje central, tuvo que readaptar su imagen.

“Yo iba con el cabello corto por estar en otra cosa y entonces tuve que ir a que me pusiera extensiones, tatuajes, pero también a enseñar a la gente por qué algunos ya no estaban y decirles cómo era”.

Tema actual

El retraso sirvió para que la película fuera más actual. Cuando se escribió, se estimaba que sólo un millón de personas de esa edad no salían de la casa paterna.

En 2024, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo internacional, informó que 46% de personas mexicanas de entre 20 y 30 años (más de 10 millones) aún vivían con sus padres.

La falta de empleo o bajo pago, altas rentas y la gentrificación comenzaron a pegar en la gente de esa edad.

“Ese fue el motivo para aceptar dirigirla, para mí esta comedia ya se vuelve trascendente”, apunta Lara.

Dagoberto Gama, Constanza Andrade, Carmen Beato, Antonio Monroi y Javier Díaz Dueñas completan el elenco.