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Disney anunció este miércoles los estrenos de la versión de acción real de "Lilo & Stitch" y "The Incredibles 3" ('Los increíbles 3'), que llegarán a los cines el próximo 26 de mayo y 16 de junio, respectivamente.

Ambas películas formarán parte del catálogo de verano del coloso del entretenimiento, que también prepara la tercera entrega de "Monsters Inc." ('Monstruos S.A.') para su regreso a la gran pantalla en 2028.

La secuela de "Lilo & Stitch" bebe del éxito de la primera película de acción real de esta película, que se estrenó en todo el mundo el pasado 23 de mayo y estableció un nuevo hito como el estreno más taquillero en un fin de semana de 4 días del Día de los Caídos en la historia de Estados Unidos.

La película, basada en la cinta de animación del mismo nombre estrenada en 2002, narra la historia de una niña hawaiana solitaria que se hace amiga de un extraterrestre fugitivo que le ayuda a reconstruir los lazos con su familia.

La trama de la tercera entrega de "The Incredibles", por su parte, se mantienen en secreto, aunque seguirá el hilo de la pareja de superhéroes Bob y Helen Parr, también conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, que intentan vivir una vida normal en los suburbios con sus tres hijos después de que el gobierno prohíba los superpoderes.

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