El actor Hugo Catalán y su expareja, la también actriz Claudia Martín, ambos rostros conocidos en las telenovelas mexicanas, debutaron como padres casi al mismo tiempo, previo a que terminara el 2025.

Hugo Catalán y Claudia Martín mantuvieron una relación pública desde 2021 hasta su separación en mayo de 2024, el truene sorprendió a los fans de la pareja, y desde entonces, aunque cada uno siguió con su vida y encontró un nuevo amor, cibernautas los siguen relacionando.

Claudia Martín y Carlos Said se casaron por el civil el 20 de junio de 2025 en una ceremonia íntima en Ciudad de México tras confirmar su romance en enero y comprometerse en mayo del mismo año.

La llegada de su hijo Máximo previo a que terminara el 2025 fue la cereza del pastel de la pareja que dio la sorpresa de un romance tras conocerse desde hace varios años.

Para la actriz, el 2025 fue el mejor año de su vida:

"Muchas gracias 2025, este ha sido el mejor año de mi vida, estuve un proyecto laboral maravilloso con una producción que estimo mucho @juegosdeamorypoder donde me reencontré con mi esposo @carlossaidcs, nos casamos y ahora formamos una familia. GRACIAS 2025 por los viajes, los aprendizajes, los cierres de ciclos, las bendiciones y los seres queridos que forman parte de mi vida y sobre todo GRACIAS INFINITAS 2025 por permitirme ser MAMÁ", escribió.

Lee también: Claudia Martín y Carlos Said presentan a su hijo Máximo: "el mejor regalo de Navidad eres tú"

Claudia Martín presume la felicidad de su esposo, el actor Carlos Said, por la llegada de su hijo Máximo.

Hugo Catalán, ex de Claudia Martín, tiene una relación sentimental con la conductora argentina Karenina Ivankovic desde finales de 2024, la pareja anunció su compromiso en abril de 2025 y a través de una fotografía en blanco y negro, el actor informó que su hija Julieta Katixa Catalán Ivankovic nació el 31 de diciembre, pocos días de diferencia del nacimiento de Máximo, el hijo de Martín.

Lee también: Hugo Catalán dice que no es un mantenido y pide que ya no lo relacionen con su ex Claudia Martín: "insisten en atarme a ella"

"Nació en el mismo mes que el de Claudia Martín", se lee entre los comentarios a la foto de la hija de Catalán; él y Claudia mostraron muchos momentos de su relación en redes sociales.

rad